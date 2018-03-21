Стратегию развития Северного форума обсудят в Красноярске

ЯКУТСК, 21 марта. /ТАСС/. Генеральная ассамблея неправительственной организации "Северный форум" рассмотрит в середине апреля в Красноярске вопросы стратегического развития организации, сообщил журналистам в среду руководитель департамента по внешним связям Якутии, региональный координатор организации Владимир Васильев.

Ранее сообщалось, что XIII Генеральная ассамблея Северного форума состоится 11-12 апреля в Красноярске, даты проведения совпадают с проведением Красноярского экономического форума. Сроки проведения генассамблеи были сдвинуты с ноября 2017 года на 2018 год из-за перестановок в руководстве Красноярского края. Красноярский край сменил Якутию на посту председателя Северного форума в ноябре 2015 года.

"Делегаты обсудят вопросы стратегического развития организации. Кроме того, Генассамблея обсудит положение о конкурсе грантов организации. Если утвердим, то часть бюджета организации будет выделяться на поддержку проектов. Каждый проект может рассчитывать на финансирование от $5 до $10 тыс. на проведение семинаров, практическую работу", - рассказал Васильев, отметив, что в организации 10 рабочих групп по разным направлениям развития жизни на Севере.

Делегаты рассмотрят заявку финской Лапландии на председательство в организации. "Регион разработал новый проект стратегии организации. Он очень позитивный. Отрадно, что приняты наши давние предложения по созданию тандема Арктического совета и Северного форума", - отметил он.

О Северном форуме

Крупнейшей международной неправительственной организацией, объединяющей губернаторов северных регионов, является Северный форум, который также обладает статусом наблюдателя при Арктическом совете и имеет консультативный статус Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС).

Северный форум является важным инструментом усиления и расширения неполитического диалога между губернаторами арктических и северных регионов разных стран, руководителями муниципалитетов и организаций.

В Северный форум входят регионы Российской Федерации (Красноярский край, Чукотский автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Республика Саха (Якутия), Ямало-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Приморский край, Камчатская область), Исландии (город Акурейри), США (Аляска), Республики Корея (провинция Кангвон), Финляндии (Лапландия).

До 2013 года секретариат Северного форума располагался в Анкоридже штата Аляска (США), в настоящее время находится в Якутске.