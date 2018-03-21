На Кавказе отпразднуют Навруз, "День поля" и адыгский Новый год

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Жители Северного Кавказа планируют встретить день весеннего равноденствия с соблюдением народных обычаев. В среду здесь будут готовить плов, ходить друг к другу в гости с угощениями, знакомиться с традициями народов и участвовать в народных гуляньях.

Чечня и Ингушетия - плов и День поля

"Праздник Навруз-байрам будет отмечаться народными гуляньями в самом многонациональном районе Чечни - Шелковском. Для посетителей будут организованы выставка национальных ремесел, концерт, спортивные состязания и дегустация блюд национальной кухни. Обязательно на улице в большом котле будет готовится плов, участвовать будут все культурные центры - ногайский, татарский, турецкий, казачий, чеченский. У нас всегда так, любые национальные праздники отмечаем все районом вне зависимости от национальности и религии", - рассказали ТАСС в пресс-службе администрации района.

В Ингушетии ежегодно проходит "День поля". Праздник традиционно отмечают на территории одного из предприятий. "Мы организуем выставку сельхозтехники, трактористы будут соревноваться, кто быстрее пропашет участок поля. Конечно, будет и праздничный концерт", - рассказал начальник организационного отдела минсельхоза Ингушетии Казбек Беков.

Дагестан и Ставрополье - праздник для азербайджанской общины

Как сообщило министерство по национальной политике Дагестана, 21 марта Навруз-байрам в республике отметит национально-культурная автономия азербайджанцев Махачкалы. Праздничное мероприятие, которое проводится с целью улучшения межкультурного взаимодействия между народами Дагестана и соседнего Азербайджана, пройдет на площадке перед администрацией Кировского района Махачкалы.

Для горожан и гостей столицы региона развернут этномайдан (этнографическая площадь), на котором гости смогут ознакомиться с утварью, ремеслами, кухней, песенным и танцевальным искусством и другими особенностями народов Азербайджана. Кроме того, 26 марта на площадке Дома дружбы в Махачкале пройдет праздничный майдан Навруз-байрам, организованный совместно с узбекской общиной Дагестана.

"В рамках праздничного торжества для гостей мероприятия будут развернуты майданы с элементами традиционной культуры и быта народов Узбекистана, Казахстана и Туркменистана", - сообщили ТАСС в пресс-службе махачкалинского Дома дружбы.

В Ставропольском крае праздник Навруз также отмечают представители азербайджанского народа. "В крае проживают порядка 65 тыс. азербайджанцев, для каждой семьи это праздник со своими традициями и обрядами", - сообщил ТАСС председатель Ставропольской местной общественной организации Азербайджанской национально-культурной автономии "Азербайджан" Фахраддин Ярыев.

Для азербайджанцев Навруз - праздник весны, наступление нового года, перед которым отмечают четыре дня зимы. Азербайджанцы в этот день также ходят друг к другу в гости с угощениями. Одним из основных в этот праздник считается обряд приготовления сэмэни (проросшая в тарелке пшеница).

Вечером в Навруз принято жечь костры, символизирующие наступление весны.

Северная Осетия - документальный фильм и народные гулянья

В Доме кино города Владикавказа 21 марта покажут документальный научно-популярный фильм таджикского кинорежиссера Тоджидина Гадомамадова "Шогун" (Навруз в таджикском памирском варианте). "Шогун" - фильм про празднование Навруза памирцами согласно древнейшему годовому календарю, рожденному несколько тысяч лет назад. Зрителей ждет сюрприз - встреча с автором фильма, который специально прилетит во Владикавказ.

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Народные гулянья в Северной Осетии по случаю Навруза перенесли на выходной день. 25 марта в полдень в Центральном парке Владикавказа гостей ждет большая концертно-театрализованная программа, спортивные состязания, общение с Великим мудрецом Хаджой Нассредином, восточные сладости и праздник плова. В республике так масштабно этот праздник отметят впервые.

Встреча Нового года по адыгским традициям

В Адыгее ежегодный праздник встречи нового года по адыгским традициям "Илъэсык1э мэфэк1" (в переводе - адыгский новый год) пройдет в столице республики, Майкопе, на площади у монумента "Единение и Согласие". Гости мероприятия поучаствуют в театрализованном обряде встречи Нового года, народных играх и конкурсах, аукционе декоративных изделий, созданных в традиционном стиле лучшими народными мастерами республики. Считается, что, чем пышнее пир, тем удачнее будет год. Завершится вечер национальными танцами - адыгэ джэгу, в которых юноши и девушки посостязаются в разных номинациях.

По древним адыгским обычаям 21 марта - день весеннего равноденствия - считался началом нового года, с ним связано множество традиций, обычаев и обрядов. О приходе праздника в древности оповещали спускающийся с гор старец в сопровождении молодой девушки, которые несли людям в руках огонь как символ тепла, добра и света. После молитвы каждый должен был взять частицу огня от этого факела и растопить им очаг. По поверьям адыгов, огонь, зажженный от факела старца, никогда не гас в домашнем очаге, очищая дом от болезней и уберегая от злых духов.

О Наврузе

Празднование Навруза имеет древнеиранские корни. Слово "навруз" переводится с фарси как "новый день". Наступает пора новой полевой страды, время забот и надежд на богатый урожай. Навруз популярен у казахов, татар, узбеков, таджиков, туркмен, народов Дагестана, Азербайджана, а также в Индии и Китае.

В Навруз совершаются народные ритуалы: уборка домов, обряды благодарения. Также принято просить друг у друга прощения, забывать былые обиды и ссоры. Есть представление, что, чем щедрее отметят праздник, тем благополучнее будет урожай. На праздничный стол традиционно выкладывают круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса, кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.

В 2009 году Навруз был включен ЮНЕСКО в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В 2010 году Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта "Международным днем Навруза".