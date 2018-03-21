На Северном флоте испытали найденное на Новой Земле первое российское зенитное орудие

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота успешно испытали найденную на Новой Земле зенитную пушку калибра 76 мм образца 1914-1915 годов конструкции Тарновского-Лендера. Это первое в России специальное зенитное орудие, предназначенное для ведения огня по воздушным целям, сообщили в среду в пресс-службе флота.

Пушку допустили к испытаниям в начале марта этого года. В пресс-службе отметили, что стрельбы прошли на причальном фронте арсенала комплексного хранения в Северомроске. Для орудия были подготовлены специальные салютные выстрелы различной мощности. В ходе испытаний было успешно выполнено пять залпов.

Зенитное орудие, изготовленное на московском орудийном заводе имени М. И. Калинина, было обнаружено военнослужащими Северного флота в прошлом году во время учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар.

Пушку восстановили после доставки в североморский арсенал.