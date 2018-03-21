Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На Северном флоте испытали найденное на Новой Земле первое российское зенитное орудие

В стране
21 марта, 9:49 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 21, марта. /ТАСС

Орудие обнаружили в прошлом году

Поделиться
Материал из 1 страницы

МУРМАНСК, 21 марта. /ТАСС/. Военнослужащие Северного флота успешно испытали найденную на Новой Земле зенитную пушку калибра 76 мм образца 1914-1915 годов конструкции Тарновского-Лендера. Это первое в России специальное зенитное орудие, предназначенное для ведения огня по воздушным целям, сообщили в среду в пресс-службе флота.

Пушку допустили к испытаниям в начале марта этого года. В пресс-службе отметили, что стрельбы прошли на причальном фронте арсенала комплексного хранения в Северомроске. Для орудия были подготовлены специальные салютные выстрелы различной мощности. В ходе испытаний было успешно выполнено пять залпов.

Зенитное орудие, изготовленное на московском орудийном заводе имени М. И. Калинина, было обнаружено военнослужащими Северного флота в прошлом году во время учений на архипелаге Новая Земля в районе магнитной обсерватории Маточкин Шар.

Пушку восстановили после доставки в североморский арсенал.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
4
NYT: Трамп сообщил Путину об обеспокоенности новыми вооружениями РФ
5
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
6
Глава МО Израиля назвал смелым поступком уничтожение ядерного реактора в Сирии в 2007 году
7
Захарова: в Лондоне с делом Скрипаля заигрались, заврались и влипли
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов