СК проверяет деятельность хабаровского агрокомплекса

ХАБАРОВСК, 21 марта. /ТАСС/. Следственные органы проводят проверку деятельности хабаровского производителя свинины - сельскохозяйственного комплекса "Агроэнерго" (принадлежит компании "Велес", Амурская область), который задолжал своим работникам более 24 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Хабаровскому краю.

"Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства. Предприятие обещало привести финансовую деятельность в порядок, но результатов нет", - сказал ТАСС и.о. руководителя следственного отдела по Хабаровскому району СК РФ Андрей Лавров".

Как сообщила агентству старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова, в настоящее время долг на предприятии превышает 24 млн рублей.

Она уточнила, что в поле зрения прокуратуры "Агроэнерго" попало в ноябре 2017 года, когда проверка выявила долги по зарплате за сентябрь и октябрь в размере около 13 млн рублей. Эту задолженность погасили, однако спустя месяц образовалась новая, долг копился до настоящего времени. Сейчас получения денег ожидает 361 сотрудник. Прокуратура готовит материалы для передачи в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту "умышленной невыплаты заработной платы".

Ситуация на предприятии

Как сообщил ТАСС министр сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий Хабаровского края Александр Купряков, помимо задолженности по зарплате, у "Агроэнерго" имеются долги за газ, воду и электроэнергию, а также долги по налогам и сборам.

"100 млн рублей за вот эти вещи <...>, а общая "кредиторка" (обязательства, которые необходимо погасить) предприятия, включая банковские кредиты, - более 800 млн рублей. <...> Общая "кредиторка" очень печальная, и предприниматели из Амурской области, когда покупали это предприятие, они знали, что предприятие с долгами", - сказал министр, отметив, что собственники "ни копейки не платят принципиально".

Купряков добавил, что на предприятии из-за нехватки воды и других факторов отмечают падеж свиней. За последние три месяца поголовье сократилось на 4 тыс. голов. До Нового года на предприятии было порядка 21-22 тыс. голов, уточнил министр. Поголовье привито, корма есть до конца недели, но ситуация критическая, отметил Купряков.

Предприятие "Сельскохозяйственный комплекс "Агроэнерго" ранее принадлежало Дальневосточной энергетической компании (ДЭК, входит в холдинг "Русгидро"). В середине ноября 2017 года ДЭК продала предприятие компании "Велес" из Амурской области в связи с прекращением участия в непрофильных активах. "Агроэнерго" выпускает мясную продукцию, последние 15 лет не модернизировалось.