В Саратовской области планируют строительство и ремонт очистных сооружений

САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют реконструировать и вновь отстроить порядка 27 очистных сооружений для защиты и оздоровления экосистемы Волги, на выполнение работ требуется не менее 30 млрд рублей. Об этом в среду заявил глава регионального минприроды Дмитрий Соколов.

"С 2018 по 2025 годы мы планируем реконструкцию и строительство 27 очистных сооружений на территории области. По предварительным подсчетам, на реализацию всех проектов необходимо порядка 30 млрд рублей", - сказал Соколов на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 22 марта Всемирному дню водных ресурсов.

По словам министра, работа уже началась: разрабатывается проектно-сметная документация по строительству очистного сооружения в поселке Красный Текстильщик и в городе Вольске, реконструкции такого сооружения в городе Хвалынске. Соколов добавил, что власти региона будут бороться с зарастанием Волги. Предполагается, что ежегодно в реку будут выпускать более 40 млн мальков рыб, которые бы съедали растительность на мелководье.

Ранее сообщалось, что приоритетный проект "Оздоровление Волги" реализуют в РФ до 2025 года, планируется сократить объем загрязненных сточных вод, организовать сбор и очистку загрязненного поверхностного стока крупных населенных пунктов.

По данным минприроды и экологии Саратовской области, основной запас поверхностных водных ресурсов региона приходится на Волгу. В пределах области на реке расположены два водохранилища - Саратовское и Волгоградское.