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Уничтоживший более 50% урожая мандаринов в Абхазии мраморный клоп замечен на Кубани

В стране
21 марта, 14:31 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, марта. /ТАСС

Вредитель угрожает почти 100 видам растений

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Мраморный клоп, нашествие которого привело к уничтожению более половины урожая мандаринов в Абхазии в 2017 году, начал распространяться на Кубани, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

"Мраморный клоп обнаружен в городе Сочи и Новороссийске, выявлены единичные случаи в Кропоткине и Белореченске", - уточнили в управлении, напомнив, что мраморный клоп - опасный вредитель, который угрожает 100 видам растений.

Специалисты Россельхознадзора рекомендуют жителям края уничтожать клопа сейчас, пока он неактивен. В противном случае с середины апреля, когда потеплеет до плюс 15-20 градусов, вредитель начнет уничтожать растения.

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