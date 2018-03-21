В Карелии на поддержку вепсов направят почти 3 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 марта. /ТАСС/. В Карелии на поддержку экономического и социального развития вепсов - коренного малочисленного народа финно-угорского происхождения - в 2018 году направят 2,8 млн рублей. Об этом сообщила в среду ТАСС начальник отдела господдержки коренных народов регионального Министерства национальной и региональной политики Елена Мигунова.

"В 2018 году на поддержку вепсов будет направлено 2,8 млн рублей, из них 2,6 млн - средства федерального бюджета. Их, в частности, планируется направить на создание инфраструктуры для развития физической культуры и спорта Шелтозерского и Рыборецкого вепсских сельских поселений", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, деньги также выделили на ремонты дома культуры в селе Шокша и школы в Шелтозеро, проведение традиционных праздников, а также издание книги с поговорками и пословицами народа.

В 2017 году на поддержку вепсов в Карелии выделили 2,9 млн рублей.

По данным переписи 2010 года, в республике проживают более 3,4 тыс. вепсов. Большинство из них проживают на территории Шокшинского, Шелтозерского и Рыборецкого вепсских поселений.