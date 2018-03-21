САРАТОВ, 21 марта. /ТАСС/. Власти Саратовской области планируют поднять со дна Волги четыре затонувших судна, чтобы не допустить загрязнения реки горюче-смазочными материалами. Об этом в среду сообщил журналистам министр природных ресурсов и экологии региона Дмитрий Соколов.

"Мы планируем до 2025 года поднять со дна Волги четыре судна, все они расположены в районе города Саратова. Есть сведения, что эти судна могут содержать остатки горюче- смазочных материалов, что, безусловно, может нанести ущерб экологии, кроме того, они расположены в непосредственной близости к населенным пунктам", - сказал Соколов на пресс-конференции, приуроченной к отмечаемому 22 марта Всемирному дню водных ресурсов.

Он уточнил, что одно из судов, которое планируют поднять, уникальный ледокол, построенный в ХIХ веке и затонувший вблизи Саратова. Это судно было первым в мире речным ледоколом. Власти области не исключают, что ледокол удастся отреставрировать и создать внутри него музей.

"В настоящий момент по всем четырем судам составляется проектно-сметная документация, уточняется, в том числе, объем средств, необходимых для реализации проекта. После этого будет объявлен конкурс на выполнение работ", - пояснил Соколов.

Ранее ТАСС сообщал, что несколько сотен затонувших судов остаются на дне одной из самых крупных рек России - Волги. Ржавеющее железо и оставшееся горючее медленно наносят ущерб экологии реки.