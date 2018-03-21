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Кубанские хозяйства планируют выпустить 2 млн особей рыбы для очистки азовских лиманов

В стране
21 марта, 15:23 UTC+3 СТАНИЦА БРИНЬКОВСКАЯ край/ 21, марта. / ТАСС

Замгубернатора Краснодарского края отметил, что "очищение лиманов позволит развивать рыбное хозяйство" и повысить туристическую привлекательность берега Азовского моря

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СТАНИЦА БРИНЬКОВСКАЯ /Краснодарский край/, 21 марта. /ТАСС/. Рыбные хозяйства Краснодарского края планируют выпустить в 2018 году 2 млн особей белого амура и толстолобика, которые будут очищать "цветущие" лиманы Азовского моря - это в 2,3 раза больше, чем годом ранее, сообщил ТАСС в среду замгубернатора Андрей Коробка.

"В этом году запланирован выпуск 2 млн особей биологических мелиораторов. В прошлом году выпущено 861 тыс. особей, в 2016-м - около 81 тыс. До этого средств на очистку водных лиманов долгое время не выделялось", - рассказал он.

Замгубернатора пояснил, что биологические мелиораторы - это виды рыб, которые питаются растениями и очищают заросшие водоемы. На мелководных лиманах Азовского моря проблема "цветения" стоит очень остро, для их очистки в последние годы специально выращивают белого амура и толстолобика. "В первую очередь, очищение лиманов позволит развивать рыбное хозяйство - сейчас рыба жить в них попросту не может. А кроме того, берег Азовского моря станет привлекательнее для туристов", - отметил Коробка.

Как пояснил ТАСС ведущий инженер-рыбовод Бейсугского нерестово-вырастного хозяйства Сергей Щербин, амур и толстолобик очищают водоем от ряски и водорослей. Они нерестятся в быстрых реках, и материал на предприятие приходится специально завозить, в то время как азовские виды рыб, например, тарань, заходят на нерест в пруды хозяйства через специально обустроенные каналы. В море выпускают подрощенных особей, у которых шансов выжить больше.

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