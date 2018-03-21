Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вторая взлетно-посадочная полоса на Бельбеке в Севастополе примет первые рейсы в этом году

В стране
21 марта, 15:46 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 21, марта. /ТАСС

Модернизацию аэродрома проведут в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 марта. /ТАСС/. Вторая взлетно-посадочная полоса аэродрома Бельбек под Севастополем примет первые литерные рейсы в этом году. Об этом в среду в ходе встречи с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым сказал замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

В настоящее время аэродром Бельбек, расположенный на северо-западе Севастополя, обслуживает самолеты ВКС РФ. После модернизации в рамках федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года он будет принимать и гражданские рейсы как филиал аэропорта Симферополь. В рамках модернизации Бельбека Минобороны РФ построит там вторую взлетно-посадочную полосу.

"Проект расширения аэродрома Бельбек: план намечен, сроки неизменны, до конца этого года полоса примет первые литерные рейсы", - сказал Иванов.

Ранее сообщалось, что 14 марта 2018 года замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров доложил президенту РФ Владимиру Путину, что новую взлетно-посадочную полосу на Бельбеке построят в этом году.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым Севастополь
Персоны
Иванов, Тимур Вадимович Назаров, Сергей Макарович Путин, Владимир Владимирович Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Евгений Савченко: запоминается последнее
4
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
7
США намерены привлечь к ответственности Россию в связи с делом Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов