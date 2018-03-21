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Банк "Первомайский" опроверг причастность сотрудников к обману клиента на Кубани

В стране
21 марта, 16:42 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 21, марта. /ТАСС

В компании считают, что потерпевшая обманывает правоохранительные органы

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КРАСНОДАР, 21 марта. /ТАСС/. Банк "Первомайский" опроверг причастность своих сотрудников к обману местной жительницы, которая якобы лишилась жилья из-за мошенничества работников финансовой организации и частной компании "Кэш/Дом", сообщили ТАСС в среду в управлении экономической безопасности кредитной организации.

Ранее в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края сообщили, что, как установила прокуратура Усть-Лабинского района, сотрудники "Первомайского" и компании "Кэш/Дом" ввели в заблуждение местную жительницу при получении потребительского кредита, и она подписала договор купли-продажи дома, который переходил в собственность компании и становился объектом залога в банке, и договор найма своего дома. По данным прокуратуры, когда женщина обратилась в банк для досрочного погашения кредита, то обнаружила, что уже не является собственником дома, в котором живет. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

"В настоящее время банк "Первомайский" по указанному выше факту дает пояснения правоохранительным органам города Усть-Лабинска, опровергающие какую-либо причастность сотрудников банка к обману гражданки", - говорится в комментарии кредитной организации.

Председатель правления банка Алла Кулакова рассказала ТАСС, что "Кэш/Дом" действительно является клиентом банка. В компании считают, что потерпевшая обманывает правоохранительные органы, и, по информации банка, "АО "Кэш/ Дом" подано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении данной гражданки по признакам преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос), и прекращении уголовного дела, в связи с отсутствием события преступления".

Ранее сообщалось, что, по данным пресс-службы краснодарского депутата Госдумы Натальи Костенко, к парламентарию обращались другие жители Кубани с похожими историями, в которых также фигурировали названия банка "Первомайский" и частной фирмы "Кэш/Дом". По данным пресс-службы Костенко, в подобные ситуации попали более 30 жителей Кубани. После изучения представленных документов депутат обратилась с запросами в Генеральную прокуратуру и Центральный Банк с просьбой разобраться в ситуации.

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