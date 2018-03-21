Сотрудники Кавказского заповедника установили 11 фотоловушек для слежки за леопардом

МАЙКОП, 21 марта. /ТАСС/. Одиннадцать фотоловушек, дополнительно установленных в районе метеостанции Джуга на территории Адыгеи, помогут ученым Кавказского государственного биосферного заповедника контролировать передвижение переднеазиатского леопарда по имени Ахун, сообщил в среду ТАСС заместитель руководителя заповедника по научной работе Николай Ескин.

"Одиннадцать фотоловушек доставлены вертолетом в район метеостанции Джуга, где нами в конце февраля обнаружены следы леопарда. Несомненно, что это самец Ахун, выпущенный на волю в Кавказском заповеднике летом 2016 года. Предположительно, хищник сформировал здесь свой участок обитания. Благодаря этим дополнительно установленным фотоловушкам мы получим достоверную информацию о его поведении в дикой природе", - сказал он.

Фотоловушка представляет собой обычный фотоаппарат, который реагирует на движение или на инфракрасное излучение, а затем отправляет снятые изображения на мобильный телефон. В местах, где нет сотовой связи, устанавливают фотоловушки, которые сохраняют снимки на карту памяти. Их установка - процесс как дорогостоящий (стоимость одной оценивается в 19 тыс. рублей), так и трудозатратный. В общей сложности в заповеднике установили около 100 фотоловушек, пояснил Ескин.

"Сейчас в районе метеостанции толстым слоем лежит снег. Фотоловушки установлены нами на деревьях, камнях, звериных тропах. Они позволяют выяснить, каковы маршруты передвижения хищника по заповеднику, в каком он состоянии, самец это или самка, чем занимается, наличие кормовой базы. Фиксируются и передвижения других редких животных - рыси, лесного кота", - добавил замдиректора заповедника.

В 2005 году специалисты WWF России и Российской академии наук разработали программу восстановления популяции леопарда на Кавказе. В 2007 году ее утвердили на уровне правительства, с 2009 года ее поддерживает президент России Владимир Путин. Первых леопардов - Ахуна, Викторию и Кили - выпустили в Кавказском биосферном заповеднике в июле прошлого года, самка Виктория в январе этого года погибла. Это только первые шаги по созданию новой популяции: на Северном Кавказе должно быть не менее 50 леопардов.