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Затяжное половодье ожидается на реках Архангельской области в 2018 году

В стране
21 марта, 16:54 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 21, марта. /ТАСС

Как пояснила эксперт Елена Скрипник, это связано с дождливыми летом и осенью 2017 года

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© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Затяжное половодье весной 2018 года ожидается на реках Архангельской области из-за высокого уровня воды. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела речных и морских гидрологических прогнозов Гидрометцентра Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Северного УГМС) Елена Скрипник.

"Уровень воды на Северной Двине и Сухоне превышает норму на 70-100 см. Это означает, что ожидается затяжное половодье. Главное даже - не то, что будет высокий уровень воды при ледоходе, а то, что он будет долго держаться [после прохождения ледохода]. Надо понимать, что долго нельзя будет подойти к реке, некоторые суда в таких условиях не могут выйти на воду", - пояснила Скрипник.

По словам эксперта, высокий уровень воды в реках связан с дождливыми летом и осенью 2017 года. "Если весенний затор, то при таком уровне воды затор может серьезно встать, и больше вероятность разливов по пойме и берегам, выше вероятность затоплений. У нас много неблагоприятных участков [где могут возникнуть заторы], и - любая остановка с повышенным уровнем воды - будет топить", - сказала Скрипник.

Собеседница агентства уточнила, что пока нельзя назвать места возможных затоплений и подтоплений. "Но люди могут ориентироваться, например, на 2012 год, когда был высокий уровень воды, уже подготовиться: привязать дрова, поднять то, что хранится в погребе, то есть начать готовиться", - сказала она.

Прогноз по срокам прохождения ледохода на реках Архангельской области будет представлен 4 апреля. В среднем в районе Котласа ледоход на Северной Двине начинается 24 апреля, к Архангельску подходит 3 мая. "Но в последние годы сроки не соответствовали средним", - уточнила Скрипник.

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