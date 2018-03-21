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Эксперты: Волжская ГЭС не изменит режим работы перед ЧМ-2018

В стране
21 марта, 17:45 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 21, марта. /ТАСС

Против изменении паводкового сброса воды гидроэлектростанцией выступил губернатор Астраханской области

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АСТРАХАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Межведомственная рабочая группа по регулированию режимов работы водохранилищ Волжско-Камского каскада не поддержала идею об изменении паводкового сброса воды Волжской ГЭС, предложенную в Волгоградской области для борьбы с мошкарой на время проведения чемпионата мира по футболу. Об этом журналистам в среду сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области.

Период проведения матчей группового этапа ЧМ-2018 (с 18 по 28 июня) в Волгограде совпадает с вылетом мошки, которая появляется после конца половодья.

Ранее комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области предложил разработать рекомендации по изменению режимов работы всего Волжско-Камского каскада ГЭС во время паводка, чтобы гости ЧМ-2018 чувствовали себя в Волгограде комфортно. Против этой инициативы выступил губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Облдума приняла обращение к Совету Федерации и Госдуме о недопустимости изменения сроков сброса паводковых вод, так как это негативно повлияет на рыбные запасы в Волге и нанесет вред сельскому хозяйству.

"В Москве состоялось заседание рабочей группы по данному вопросу, в котором принял участие руководитель региональной службы природопользования и охраны окружающей среды Игорь Краснов. Никто из членов группы не поддержал проведение таких сомнительных экспериментов над природой. Представители Волгоградской области, инициировавшие борьбу с мошкой, официально отказались от идеи регулировать численность мошки путем регулирования режимов паводка", - уточнили в региональной службе

Там же отметили, что на заседании озвучили прогноз по предстоящему паводку. "Объем воды в снегозапасах увеличился и составил 89% от нормы, а общий объем паводка прогнозируется в 114 куб. км. При этом увеличилась глубина промерзания почвы, что снизит потери воды при таянии снега. Это позволяет рассчитывать на полноводный и полноценный паводок", - отметили в ведомстве. Режимы работы Волжской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") устанавливаются Росводресурсами.

На 45-тысячном стадионе "Волгоград-Арена", расположенном между правым берегом Волги и Мамаевым курганом, пройдут четыре матча мирового первенства: Тунис - Англия (группа G, 18 июня), Нигерия - Исландия (группа D, 22 июня), Саудовская Аравия - Египет (группа A, 25 июня), Япония - Польша (группа H, 28 июня).

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ЧМ-2018 по футболу Астраханская область Волгоградская область
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Тунис Япония Польша Египет Россия Нигерия Исландия Саудовская Аравия
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