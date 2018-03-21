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Федеральный бюджет направит более 200 млн руб. на строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск

В стране
21 марта, 19:52 UTC+3

Протяженность участка, относящегося к трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар, составляет 15 километров

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 марта. /ТАСС/. Федеральный бюджет направит 202,7 млн рублей на строительство третьего участка дороги Нарьян-Мар - Усинск, которая в круглогодичном режиме соединит Ненецкий автономный округ с остальными регионами страны. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Строительство дороги идет с привлечением средств федерального бюджета. Цена заключенного государственного контракта составляет 2,1 млрд рублей. На сегодняшний день федеральный центр уже выделил на строительство 150 млн рублей. Еще 202,7 млн рублей будет направлено в регион в ближайшее время, соответствующее соглашение подписано между администрацией НАО и Росавтодором", - говорится в сообщении.

К настоящему времени подрядчик завершил отсыпку 4-километрового участка дороги до проектной высоты.

Общая протяженность участка составляет 15 километров с проектной шириной проезжей части в шесть метров. На участке будет построен мостовой переход через реку Лая длиной 108 метров. Планируется, что его сооружение начнется летом 2018 года. Также летом планируется провести укрепительные работы, провести устройство дорожной одежды и установку водопропускных труб на отсыпанном в зимний период земляном полотне.

Строительство дороги Нарьян-Мар - Усинск началось в 1991 году, к 2004 году было построено два участка (Нарьян-Мар - река Лая-Вож, протяженностью 82,5 км и поселок Харьягинский - граница Ненецкого автономного округа, протяженность 37,9 км). Строительство третьего участка автодороги Нарьян-Мар - Усинск планируется завершить в конце октября 2019 года.

Ненецкий автономный округ полностью отрезан от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы ведется строительство трассы Сыктывкар - Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск - Нарьян-Мар. 

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