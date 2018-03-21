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Маршрут пригородного поезда в Калининграде сократили из-за обнаруженной у путей авиабомбы

В стране
21 марта, 20:58 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Специалисты по разминированию в четверг приступят к работам по извлечению из земли снаряда времен ВОВ

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КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Калининградская железная дорога (КЖД) сократила маршрут движения пригородного поезда до Балтийска - главной военно-морской базы Балтийского флота - из-за обнаруженной у железнодорожных путей авиационной бомбы времен Великой Отечественной войны, сообщил ТАСС в среду руководитель пресс-службы дороги Александр Першин.

"Авиабомба времен войны, точный вес который пока неизвестен, была обнаружена в непосредственной близости от железнодорожной ветки на перегоне Шиповка - Балтийск. В связи с этим в целях обеспечения безопасности людей руководством КЖД было принято решение о сокращении маршрута пригородного поезда Калининград - Балтийск и обратно до обезвреживания сверхопасной находки", - сказал он.

21 марта вечерний пригородный поезд до Балтийска проследует до станции Шиповка, которая находится в нескольких километрах от места опасной находки. В четверг, 22 марта, утренний поезд отправится в Калининград не из Балтийска, а от станции Приморск-Новый.

Специалисты по разминированию авиабомб из фирмы "Форпост Балтики плюс", которые побывали на месте обнаружения авиабомбы, в четверг приступят к работам по извлечению ее из земли и вывозу на полигон для полного уничтожения, отметил представитель КЖД.

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