В Махачкале отметили Навруз-байрам национальными песнями и танцами

МАХАЧКАЛА, 21 марта. /ТАСС/. Национальными песнями и танцами отметили Навруз-байрам в столице Дагестана Махачкале. Участие в праздничном мероприятии приняли представители азербайджанской общины города, общественных организаций республики, землячеств - всего более ста человек, передает корреспондент ТАСС.

Для азербайджанцев Навруз - праздник весны, наступление нового года. Азербайджанцы в этот день также ходят друг к другу в гости с угощениями. Одним из основных в этот праздник считается обряд приготовления сэмэни (проросшая в тарелке пшеница). Вечером в Навруз принято жечь костры, символизирующие наступление весны.

Почетными гостями праздника стали заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, первый замминистра по национальной политике республики Гарун Давыдов, зампредседателя комитета Народного собрания республики по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Людмила Авшалумова и другие.

На площадке перед администрацией Кировского района Махачкалы для горожан и гостей столицы республики развернули этнографическую площадь, на которой гости могли ознакомиться с кухней, песенным и танцевальным искусством народов Азербайджана.

Организаторами мероприятия выступили национально-культурная автономия азербайджанцев Махачкалы и Дом дружбы при министерстве по национальной политике Дагестана.

Навруз объединяет народы

"Испокон веков наши предки праздновали этот день - День весеннего равноденствия. С этим праздником они связывали свое будущее, свое благополучие и развитие. Я надеюсь, и сегодня такие теплые чувства связывают всех собравшихся здесь с этим праздником", - сказал Давдиев. Он вручил председателю местной национально-культурной автономии азербайджанцев Ракифу Азизову приветственный адрес спикера парламента республики Хизри Шихсаидова.

"Многие народы чтят древний праздник Навруз, который символизирует все самое лучшее и доброе. И община дагестанских азербайджанцев всегда очень хорошо празднует этот день, собирает друзей, щедро угощает гостей, укрепляя тем самым дружеские отношения между нашими народами и республиками", - обратился к участникам праздника первый замминистра по национальной политике Давыдов.

Затем мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором местные артисты исполнили народные песни и танцы, а коллектив государственного ансамбля танца Дагестана "Каспий" исполнили народный азербайджанский танец Яллы.