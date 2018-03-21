Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Махачкале отметили Навруз-байрам национальными песнями и танцами

В стране
21 марта, 23:50 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 21, марта. /ТАСС

Организаторами мероприятия выступили национально-культурная автономия азербайджанцев Махачкалы и Дом дружбы при министерстве по национальной политике Дагестана

Поделиться
Материал из 1 страницы

МАХАЧКАЛА, 21 марта. /ТАСС/. Национальными песнями и танцами отметили Навруз-байрам в столице Дагестана Махачкале. Участие в праздничном мероприятии приняли представители азербайджанской общины города, общественных организаций республики, землячеств - всего более ста человек, передает корреспондент ТАСС.

Для азербайджанцев Навруз - праздник весны, наступление нового года. Азербайджанцы в этот день также ходят друг к другу в гости с угощениями. Одним из основных в этот праздник считается обряд приготовления сэмэни (проросшая в тарелке пшеница). Вечером в Навруз принято жечь костры, символизирующие наступление весны.

Почетными гостями праздника стали заместитель председателя Народного собрания Дагестана Камил Давдиев, первый замминистра по национальной политике республики Гарун Давыдов, зампредседателя комитета Народного собрания республики по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений Людмила Авшалумова и другие.

На площадке перед администрацией Кировского района Махачкалы для горожан и гостей столицы республики развернули этнографическую площадь, на которой гости могли ознакомиться с кухней, песенным и танцевальным искусством народов Азербайджана.

Организаторами мероприятия выступили национально-культурная автономия азербайджанцев Махачкалы и Дом дружбы при министерстве по национальной политике Дагестана.

Навруз объединяет народы

"Испокон веков наши предки праздновали этот день - День весеннего равноденствия. С этим праздником они связывали свое будущее, свое благополучие и развитие. Я надеюсь, и сегодня такие теплые чувства связывают всех собравшихся здесь с этим праздником", - сказал Давдиев. Он вручил председателю местной национально-культурной автономии азербайджанцев Ракифу Азизову приветственный адрес спикера парламента республики Хизри Шихсаидова.

"Многие народы чтят древний праздник Навруз, который символизирует все самое лучшее и доброе. И община дагестанских азербайджанцев всегда очень хорошо празднует этот день, собирает друзей, щедро угощает гостей, укрепляя тем самым дружеские отношения между нашими народами и республиками", - обратился к участникам праздника первый замминистра по национальной политике Давыдов.

Затем мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором местные артисты исполнили народные песни и танцы, а коллектив государственного ансамбля танца Дагестана "Каспий" исполнили народный азербайджанский танец Яллы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Дагестан
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
2
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
Источник: певец Витас устроил стрельбу в поселке Барвиха в Подмосковье
6
Источник: в центре Москвы произошло обрушение реконструируемого здания
7
"Сатане" на смену: почему утилизируют самые мощные ракеты России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов