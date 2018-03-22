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В Магаданской области создадут ТОР "Колыма"

В стране
22 марта, 9:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Объем инвестиций составит 3,3 млрд рублей

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Территорию опережающего развития (ТОР) "Колыма" с общим объемом инвестиций 3,3 млрд рублей планируется создать в Магаданской области. Об этом в четверг сообщила пресс-служба регионального правительства.

"В рамках ТОР "Колыма" планируется объединить восемь инвестиционных проектов. Среди них проект модернизации энергосистем в поселках Талая и Эвенск, рыбоперерабатывающий завод и тепличный комплекс в Эвенске, строительство туристического комплекса на острове Завьялова, турбазы у поселка Купка Омсукчанского района, туристическо-рекреационного комплекса на базе санатория "Талая". В перспективе - создание туристических объектов на минеральных источниках Мотыклей в Ольском, и Таватум - в Северо-Эвенском районах", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, региональный бюджет уже в 2020 году сможет получать от предприятий ТОР свыше 300 млн рублей дополнительных доходов ежегодно.

Как отметил губернатор региона Владимир Печеный, в ближайшее время проект ТОР будет направлен на утверждение в Минвостокразвития.

"Мы ожидаем положительного решения и рассчитываем на создание дополнительных рабочих мест и налоговой базы. Кроме того, реализация инвестиционных проектов ТОР даст толчок к развитию инфраструктуры, а на ее базе возможно создание новых предприятий и новых проектов", - цитирует пресс-служба слова губернатора.

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