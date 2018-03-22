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Аэропорт Диксон войдет в состав федерального казенного предприятия в ближайшие дни

В стране
22 марта, 9:36 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, марта. /ТАСС

Лимит финансирования аэропорта равен 100 млн рублей

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КРАСНОЯРСК, 22 марта. /ТАСС/. Аэропорт Диксон (Таймыр, Красноярский край) войдет в состав федерального казенного аэропорта "Аэропорты Красноярья". Об этом ТАСС сообщил в четверг министр транспорта края Константин Димитров.

"В ближайшие дни аэропорт будет включен в состав федерального казенного предприятия "Аэропорты Красноярья", все документы уже подготовлены и находятся на подписании в министерстве финансов России", - сказал он.

Димитров добавил, что определен лимит финансирования аэропорта - 100 млн рублей.

Аэропорт Диксон расположен в одноименном поселке Таймырского муниципального района. Это один из самых северных аэропортов России. Он был построен в 1930-е годы в период освоения Арктики. Ранее в правительстве Красноярского края сообщили ТАСС, что реконструкция аэропорта потребует не менее 300 млн рублей инвестиций.

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты Красноярья" осуществляет оперативное управление пятью аэродромными комплексами: Кодинск, Мотыгино, Подкаменная Тунгуска, Северо-Енисейск и Туруханск.

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