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Рекордная экспедиция завершилась в Архангельской области

В стране
22 марта, 9:44 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, марта. /ТАСС

Экспедиция "На мерцающий свет маяка" стала самой протяженной автономной снегоходной экспедицией

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 марта. /ТАСС/. Экспедиция на снегоходах "На мерцающий свет маяка" по территории Архангельской области и Ненецкого автономного округа завершилась в Архангельске с рекордом России как самая протяженная автономная самоходная экспедиция, пройденная женщиной в Заполярье. Об этом ТАСС рассказала участница экспедиции Анна Ракицкая.

"У нас были цели добраться на снегоходах до маяка на мысе Канин Нос (НАО), установить памятную табличку в честь первооткрывателей и защитников Севера и установить рекорд России как самой протяженной автономной самоходной экспедиции, пройденной женщиной в Заполярье", - рассказала Ракицкая.

Как пояснила собеседница агентства, теперь нужно документально подтвердить рекорд. "У нас был трек, его можно посмотреть в интернете, у нас были индивидуальные треки, будем предоставлять их. Плюс я собирала справки по всем населенным пунктам - все должно быть хорошо", - сказала она.

Экспедиция в составе пяти человек из Москвы на снегоходах стартовала 14 марта в Мезени (Архангельская область) и прошла через Несь и Шойну до маяка на мысе Канин Нос. Памятную табличку покорителям Севера пока оставили на маяке - для ее установки необходимо разрешение Министерства обороны РФ.

Как отметила Ракицкая, главной неожиданностью для участников стали сильный ветер и 30-градусный мороз. "Прогноз давал градусов минус 20-25, было значительно холоднее, но нас это только взбодрило", - сказала она, отметив, что для всех участников это первая экспедиция в Заполярье и они намерены продолжать путешествия по северу страны.

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