"Не пьешь месяц — тебе добавляется коэффициент к окладу"

В конце 2017 года Минздрав РФ разработал проект стратегии здорового образа жизни до 2025 года, которая должна сократить смертность россиян от неинфекционных заболеваний на 25%. В частности, стратегия предполагает поддержку движения здоровых городов и трезвых деревень.

Непьющая уральская глубинка тут же привлекла внимание журналистов. Например, Кленовское сельское поселение в Свердловской области, ставшее победителем регионального конкурса "Трезвое село" в 2017 году. Корреспонденты искали здесь идиллическую картину трезвой пейзанской жизни. "Сюжеты больше походили на какую-то насмешку, чем рассказывали о реальном положении вещей", — говорит глава поселения Александр Матвеев.

Развернуть © Донат Сорокин/ТАСС © Донат Сорокин/ТАСС

В реальности же в Кленовском все поголовно пить не бросили. Покупатели сельского магазина рассказывают, что местные поклонники зеленого змия лишь "прекратили выпивать и тусоваться на остановках". Кочегар местной котельной про программу трезвости и вовсе не слышал и честно признался, что "всегда выпивал дома, а не на улице, ведь дома-то лучше".

Определенное нервное напряжение

На въезде в село Кленовское — сплошные противоречия: покосившиеся дома через один с уютными обжитыми домиками, старинный храм, таксофон на стене закрытого на амбарный замок магазина и ярко-розовое здание Дворца культуры.

Во Дворце культуры располагается огромная для такого села библиотека. Сейчас там проходит выставка рукодельниц, где собраны лучшие работы за год. На полках с книгами висят связанные крючком коврики, на столах — картины из соломы, вышивка, аппликации из сухих цветов, скульптуры из газетных трубочек.

Развернуть Библиотека во Дворце культуры вносит свою лепту в дело трезвости © Донат Сорокин/ТАСС Библиотека во Дворце культуры вносит свою лепту в дело трезвости © Донат Сорокин/ТАСС

Сотрудники администрации поселения все разом твердят о том, что трезвость — это не отказ от выпивки, а умение организовать досуг людей таким образом, чтобы на алкоголь не оставалось ни времени, ни желания. Никакого "секрета трезвости" нет. "Это просто правильно организованная работа всей команды", — считает Надежда Летова — специалист, занимавшийся реализацией проекта "Трезвое село".

Запрета на алкоголь в Кленовском нет: администрация поселка не видит в нем смысла.

"Ограничение или полный запрет продажи алкоголя не помогут. Люди все равно покупают "фунфырики", которые продают из-под полы, или едут туда, где можно купить спиртное. Им хоть за 20 километров отнеси магазин, они найдут, на чем доехать, — уверен Матвеев. — Мой сосед говорит: хочу пить и буду пить, меня никто не остановит. Хочу — неделю пью, хочу — две, захочу — пойду поработаю. Все равно определенное нервное напряжение, в том числе на работе, надо чем-то снимать. Только снимать его можно по-разному".

По мнению главы, одна из главных задач в борьбе с пьянством — не запрет алкоголя, а создание новых рабочих мест и альтернативный водке досуг.

Развернуть Глава села Кленовское Александр Матвеев © Донат Сорокин/ТАСС Глава села Кленовское Александр Матвеев © Донат Сорокин/ТАСС

Вот, например, в селе Накоряково Кленовского сельского поселения живет предприниматель Валерий Ивачев. У него свое сельскохозяйственное предприятие. Ивачев занимается выращиванием скота, обеспечивает его кормами, а жителей всех 16 населенных пунктов — молоком и мясом. Предприниматель реконструировал заброшенный барак, организовал там общежитие, собрал со всей территории алкоголиков и предложил им работу на специальных условиях. "Он разработал методику: не пьешь месяц — тебе добавляется коэффициент единичка к окладу, не пьешь два месяца — коэффициент удваивается", — рассказывает Надежда Летова.

У предпринимателя есть помощник. Он собирает заявки на продукты, одежду и другие нужды работников, покупает и привозит. Кроме того, Ивачев нанимает автобусы, на которых сотрудники предприятия ездят в кино, в театры, иногда он сам приглашает артистов в село. "Он оказался в этом проекте не потому, что мы сказали ему построить общежитие. Он это сделал сам, а мы его нашли уже тогда, когда сами начали заниматься этим вопросом", — говорит Летова.

Занятия духовые и духовные

В позапрошлом году кленовчане также участвовали в "конкурсе трезвости" — заняли второе место. На призовые 200 тыс. рублей купили тренажеры и поставили их в местной школе. "Позаниматься на тренажерах могут прийти все — и взрослые, и дети, я сам хожу туда поздно вечером, и в это время еще много тренирующихся", — рассказывает глава поселения Матвеев.

Развернуть На призовые 200 тыс. рублей купили тренажеры и поставили их в местной школе © Донат Сорокин/ТАСС На призовые 200 тыс. рублей купили тренажеры и поставили их в местной школе © Донат Сорокин/ТАСС

Директор Центра физической культуры и массового спорта, председатель думы Кленовского сельского поселения Борис Крохалев уверен, что одна из главных задач в их деле — вовлечение людей в спорт. Под руководством тренера, который 40 лет проработал без единого больничного, жители Кленовского и соседних сел занимаются на новеньких тренажерах. Плюс летом — футбол и легкая атлетика, зимой — лыжи. В любое время года — шахматы.

"Наше село называют шахматной Меккой, потому что мы лучшие во всем районе. Мы готовим в том числе и кандидатов в мастера спорта. У меня 30 шахматных комплектов, каждый вечер в школьной столовой собираются взрослые и дети, играют, занимаются, — с жаром рассказывает он.

В селе есть единственный в районе духовой оркестр. В местном Дворце культуры учат петь, играть на фортепиано, на гитаре, обучают камнерезному искусству. В планах — поставить стол для бильярда. "У всех руководителей организаций, подведомственных администрации, стоит задача — работать с разновозрастным населением, вовлекать, не бросать их на произвол судьбы, потому что на самом деле во многих селах после работы традиционно заниматься нечем, люди просто сидят дома перед телевизором", — объясняет Надежда Летова.

Развернуть Мемориал павшим воинам-освободителям в годы Великой Отечественной войны и церковь Николая Чудотворца © Донат Сорокин/ТАСС Мемориал павшим воинам-освободителям в годы Великой Отечественной войны и церковь Николая Чудотворца © Донат Сорокин/ТАСС

Одним из столпов программы трезвости ожидаемо стала церковь. В Кленовском стоит храм Святого Николая, который постепенно восстанавливают, а пока в селе действует молебный дом. Отец Александр из местного прихода создал "Общество трезвения", куда приходят зависимые от алкоголя люди. В 2016 году это общество посетило больше сотни человек, четверть из них отказалась от алкоголя.

Как говорят наши собеседники, Кленовскому не хватает грамотного специалиста — психолога или нарколога, который действительно "вытаскивал бы людей из ямы". "Мы людей завлекли, заняли, с ними спели, станцевали, а когда ажиотаж схлынет, мы не знаем, не пойдет ли человек пить снова. У наших медиков нет знаний, нужен специалист, который точно знает, что и как сказать пьющему человеку", — резюмирует Летова.

Ольга Новикова