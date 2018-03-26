"Мы же, по сути, останавливаем утечку мозгов"

В 40 км от Кирова на лесной поляне у пруда стоит десяток свежевыстроенных деревянных домов — так называемый поселок программистов. Кроме его основателя Алексея Конышева здесь живут шесть молодых семей из Санкт-Петербурга, Мурома, Самары, Оренбурга, Подмосковья и Кировской области.

Здесь есть чистая вода из скважины, которую можно пить без кипячения, электричество, быстрый интернет. Недавно провели гравийную дорогу, сделанную по современным технологиям на основе георешетки. Впереди первая для этой дороги весна, и Конышев уверен, что она выдержит.

Алексей восемь лет назад переехал из Кирова работать в Москву, а уже оттуда чуть было не уехал за границу. Но потом родилась эта идея — перебраться в глубинку вместе с другими молодыми высокооплачиваемыми специалистами, которые могут работать удаленно. И выстроить с нуля свой поселок.

Не секта и не коммуна

Территория распланирована просто: четыре жилых блока из коротких улиц, в центре — общественное пространство. Пока там есть только детская площадка, где горка пристроена к поселковой серверной. Почти в каждой семье здесь есть дети до семи лет.

Развернуть Алексей Конышев © Полина Буянова Алексей Конышев © Полина Буянова

"Мы точно знаем, что инфраструктура будет включать детский городок, спортзону, кафе и коворкинг. Еще будет гостиница для будущих соседей, которые приезжают принять решение о переезде. Сейчас приходится размещать гостей дома, это не всегда удобно. Остальное зависит от того, как будет получаться с финансами. Например, есть огромное желание сделать школу и детский сад, но пока это неподъемно дорого", — рассказывает Алексей.

Острой нужды в детском саду пока нет: жены "удаленщиков" сами занимаются воспитанием. Жена Алексея — социальный педагог, у нее на руках трехмесячный сын и четырехлетняя дочь. В другой семье ребенок-первоклассник успешно осваивает школьную программу на домашнем обучении. Раз в месяц родители возят его в школу сдавать экзамены.

Развернуть Детская горка пристроена к поселковой серверной © Полина Буянова/ТАСС Детская горка пристроена к поселковой серверной © Полина Буянова/ТАСС

В поселке нет особых порядков, кроме оплаты общепоселковых нужд: охраны, уборки дорог от снега, поровну — счета за электричество, которое потребляет насос, качающий воду из скважины.

По словам Конышева, в поселок переезжают семьи похожего формата, у которых много общих интересов. Признается, что многие называют их то сектой, то коммуной, но на самом деле это просто сообщество независимых семей с похожими профессиональными и личными интересами. И тот факт, что программисты не пьют и не курят, — это не правило, а просто образ жизни большинства семей.

Экология, цена и окружение

О загранице Алексей задумался, устав от пробок и грязного воздуха в Москве. В столице он поработал в "Яндексе", повысил свой профессиональный уровень, разработал несколько проектов, познакомился с будущей женой. Дело шло к рождению первого ребенка.

"Мы даже конкретный город рассматривали — Ванкувер, когда он возглавлял рейтинг комфортности городов в мире, — рассказывает Конышев. — И через какое-то время начали возникать такие мысли: а почему вообще надо ехать, если мы даже при выборе места ориентируемся на такой же климат и природу, как здесь? Что является первопричиной такого желания и можно ли вместо переезда исправить проблемы здесь?"

Развернуть Пока дома строятся, их хозяева живут в соседнем городке Слободском © Полина Буянова/ТАСС Пока дома строятся, их хозяева живут в соседнем городке Слободском © Полина Буянова/ТАСС

В конце концов Алексей сформулировал три основных критерия для нового места жительства в России. Первый — чистая экология и красивая природа вокруг; второй — цена, которая не загонит в ипотеку на десятки лет; третий — окружение.

"То есть можно было, решив первые два фактора, просто переехать в какую-нибудь деревню, там же очень дешево и экология нормальная, но мы оказались бы лишены профессионального общения, к которому привыкли. Да и не только профессионального — просто общения с молодыми семьями нашего возраста и похожими взглядами на жизнь. <…> Поэтому мы пришли к мысли создать такое решение для переезда самостоятельно — купить землю поближе к природе, провести туда коммуникации, рассчитать цену участков по себестоимости и пригласить семьи, согласные с концепцией жизни на природе и заработка удаленным трудом", — рассказывает Конышев.

Совы летают, зайцы бегают

Для начала Алексей описал концепцию поселка в социальной сети для айтишников. Нашел единомышленников. Начал искать землю, инвесторов, за помощью решил обратиться к региональным властям.

"На тот момент я был просто разработчиком с не очень большой зарплатой. Я думал, что своими силами не получится, поэтому надо искать партнеров — инвестора, девелопера с землей или даже попросить помощи у государства. Мы же, по сути, останавливаем утечку мозгов... Тем более в регионах полно земли, которая никому не нужна", — говорит Алексей.

Развернуть Место должно быть красивым — это был один из основных критериев выбора © Личный архив Алексея Конышева Место должно быть красивым — это был один из основных критериев выбора © Личный архив Алексея Конышева

Но презентации проекта не привлекли инвесторов. Обращения направлялись властям многих регионов: Московской, Тверской, Владимирской областей, Карелии и родной Вятки. Однажды идею поддержал молодой глава района в Кировской области и выразил готовность выделить под проект участок в понравившемся живописном месте.

"Казалось бы, мы пришли к полному пониманию и согласовали всю процедуру, — рассказывает Алексей. — Они попросили сделать официальный запрос, в ответ на который выпустят распоряжение на межевание. По сути, это формальное, ни к чему не обязывающее письмо на два абзаца. Это только начало длинного пути по постановке участка на кадастровый учет и последующим публичным торгам. Обещали выпустить его за две недели, что само по себе кажется чрезмерным, но в итоге оно заняло у них целых четыре месяца. За это время я уже перестал верить в эти обещания и просто купил с рук участок в другом районе".

Алексей признается, что решение было эмоциональным: участок окружен лесом, рядом — большой водоем. Землю покупал в ноябре 2013 года, но даже глубокой осенью под солнцем на другом берегу еще зеленели озимые. "Получается, что с одной стороны ты далеко от города, тут действительно дикая природа — совы летают, зайцы бегают, лисы по участку. А с другой стороны, до города со всеми магазинами, школами и садиками — через лес всего 40 минут пешком. Ну и по интернету сразу тоже понимание было: раз город недалеко — значит, реалистично протянуть", — говорит он.

Театр, "английский клуб" и бадминтон

Развернуть © Полина Буянова/ТАСС © Полина Буянова/ТАСС

Нельзя сказать, что программисты оторваны от цивилизации. По словам Анастасии и Константина Власовых, которые заехали в поселок вторыми, развлечений и занятий стало даже больше, чем в большом городе. Она — из Тольятти, он — из Оренбургской области. Оба разработчики, вместе учились в Самаре, успели пожить в Пензе и Санкт-Петербурге, пока искали идеальное место для строительства жилья. Сейчас у них благоустроенный двухэтажный дом, отдельная комната — рабочий кабинет, в соседней комнате — тренажерный зал.

"Здесь, в Кирове, мы в театр регулярно ходим, чаще, чем в Питере. А там за полгода мы почти ничего не посмотрели. По поводу доехать куда-то — здесь ничем не отличается от того же Питера, потому что до Кирова 50 минут (на машине — прим. ТАСС), причем именно до центра, да и пробок меньше. До Слободского десять минут езды — если надо за продуктами, например. Даже кафе нормальные начали здесь [в Слободском] открываться", — рассказывает Анастасия Власова.

Жители поселка стараются развивать и свою общественную жизнь. Вместе отмечают праздники, собираются на шашлыки, в августе проводят День поселка. По понедельникам в доме Власовых устраивают "английский клуб", ведь по большей части рабочий язык программистов — английский.

"Когда-то даже был клуб по японскому языку. Костя проводил мастер-классы по игре го. Было время, когда устраивали мини-конференции по программированию каждое воскресенье. Недавно проходил турнир по настольному теннису, летом бадминтон", — рассказывает Анастасия.

Развернуть По понедельникам поселенцы проводят "английский клуб" © Личный архив Анастасии Власовой По понедельникам поселенцы проводят "английский клуб" © Личный архив Анастасии Власовой

С услугами медицинскими взрослые здесь еще не сталкивались. Говорят, что здоровье укрепляет свежий воздух. Педиатры из Слободского приезжают к грудным детям в плановом порядке. В одной семье ребенка рожали в домашних условиях, в семье Алексея сын родился в роддоме Слободского. По словам жены Светланы, отношение к роженицам и условия даже лучше, чем в больших городах.

Деньги и возможности

Развернуть Дорога проложена по современным технологиям — на основе георешетки © Личный архив Алексея Конышева Дорога проложена по современным технологиям — на основе георешетки © Личный архив Алексея Конышева

Алексей в поселок заехал лишь третьим. Первой построилась семья из Санкт-Петербурга. Пока возводится дом, будущие жители снимают квартиры в Слободском — так удобнее контролировать стройку и оперативно решать вопросы с отделкой.

Со временем поселенцы поменяли технологию возведения домов. "Как и многим городским, после жизни в железобетоне нам казалось, что дом должен быть построен исключительно из экологически чистых материалов. Поэтому первые дома были сделаны из бруса с внешним утеплителем. На практике это решение оказалось довольно дорогим и неэнергоэффективным, — рассказывает Конышев. — В итоге мы перешли на SIP-панели, которые являются более надежным, практичным и недорогим материалом".

Типовой дом в минимальной комплектации 6x12 м с готовой отделкой стоит 2 млн рублей.

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За участок 17 га Алексей заплатил в рассрочку около 2 млн рублей. Всего, по словам Конышева, он вложил в развитие поселка больше 10 млн рублей. Алексей надеется постепенно вернуть вложенные деньги, продавая оставшиеся участки новым жителям, а потом вложить их в инфраструктуру. Когда на месте поселка было совсем еще чистое поле, первые поселенцы покупали участки совсем дешево: 120 тыс. рублей за 12 соток. Сегодня с учетом проведенных коммуникаций себестоимость участка составляет около 500 тыс. рублей.

Деньги, которые Алексей вложил в обустройство поселка, не десятилетние накопления и не кредиты, а ежемесячный заработок. И так зарабатывать может каждый, считает он.

"Два года назад я пришел в лицей в Слободском и предложил организовать бесплатный курс современной веб-разработки для школьников. Курс длился примерно полгода. Ребята, которые дошли до конца, сейчас работают программистами (естественно, удаленно) и зарабатывают в районе 30 тыс. в месяц. Они уже начали карьеру и профессиональный рост. Я уверен, что за пару лет они дорастут до уровня нормальных зарплат разработчиков — в диапазоне 100–200 тыс. рублей в месяц", — говорит Конышев.

По его словам, квалифицированные программисты сейчас очень нужны. Если растить грамотных специалистов и предлагать им такие места для жизни, то большинство перестанет уезжать с родины. Теперь Конышев намерен создать в поселке образовательный лагерь, пока летний, в котором будет учить программированию.

Полина Буянова