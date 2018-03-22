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В Ингушетии пройдет всероссийский форум блогеров Bloging-2018

В стране
22 марта, 14:11 UTC+3 МАГАС МАГАС 22, марта. /ТАСС

Форум организуют на нескольких площадках республики с 24 по 26 апреля

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МАГАС, 22 марта. /ТАСС/. Первый всероссийский форум блогеров Bloging-2018, который соберет порядка 50 блогеров российского сегмента социальных сетей, пройдет в Ингушетии с 24 по 26 апреля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в пресс-службе постоянного представительства республики при президенте России.

Мероприятие проводится по инициативе главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.

"Мы хотим уйти от всех официальных форматов и сделать этот форум по-настоящему живым. Сегодня мы должны понимать, что блогеры - это серьезная платформа для диалога между обществом и властью, от которых не менее, чем от официальных СМИ, зависит формирование позиций и взглядов на актуальные темы и вопросы. И таких активных ребят мы должны привлекать для решения наших общих задач", - цитирует постпредство Евкурова.

Как сообщается, форум пройдет на нескольких площадках республики и станет ежегодным. К участию допускаются блогеры со следующими характеристиками аккаунтов: "ВКонтакте" - 450 тыс. подписчиков, Youtube - 300 тыс. подписчиков, Instagram - 150 тыс. подписчиков, Telegram - 100 тыс. подписчиков.

В рамках форума блогеры встретятся с руководителем республики, встреча пройдет в неформальной обстановке. Запланирована также поездка в горный Джейрахский район Ингушетии, посещение уникальных природных и культурных объектов, знакомство с местным населением, с национальной кухней, выступления ингушских артистов.

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