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Первый индустриальный парк площадью более 13 га открыли в Чечне

В стране
22 марта, 15:02 UTC+3 ГРОЗНЫЙ ГРОЗНЫЙ 22, марта. /ТАСС

Стоимость строительства составила 290 млн рублей

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ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Первый индустриальный парк открылся в четверг в Заводском районе Грозного на площади 13,5 гектара, стоимость строительства составила 290 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что наш парк также станет началом нового этапа промышленного развития республики. В рамках объявленного главой Чечни года инвестиций развернута работа по реализации других масштабных инфраструктурных проектов. В частности, готовятся документы по созданию новых парков - как промышленных, так и агропромышленных, что позволит нам в полной мере задействовать имеющийся в республике потенциал, привлечь инвестиции для организации новых производств и, соответственно, создать дополнительные рабочие места", - сказал на открытии министр экономического, территориального развития и торговли республики Абдула Магомадов.

По его словам, уже заключены соглашения с пятью резидентами об их размещении на территории парка. Основная специализация - производство строительных материалов.

"Индустриальный парк обеспечен всей необходимой инфраструктурой и имеет собственную железную дорогу, выходящую на магистральные линии. Реализация проекта предусматривает создание до 200 новых рабочих мест", - отметил Магомадов.

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