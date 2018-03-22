Первый индустриальный парк площадью более 13 га открыли в Чечне

ГРОЗНЫЙ, 22 марта. /ТАСС/. Первый индустриальный парк открылся в четверг в Заводском районе Грозного на площади 13,5 гектара, стоимость строительства составила 290 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

"Уверен, что наш парк также станет началом нового этапа промышленного развития республики. В рамках объявленного главой Чечни года инвестиций развернута работа по реализации других масштабных инфраструктурных проектов. В частности, готовятся документы по созданию новых парков - как промышленных, так и агропромышленных, что позволит нам в полной мере задействовать имеющийся в республике потенциал, привлечь инвестиции для организации новых производств и, соответственно, создать дополнительные рабочие места", - сказал на открытии министр экономического, территориального развития и торговли республики Абдула Магомадов.

По его словам, уже заключены соглашения с пятью резидентами об их размещении на территории парка. Основная специализация - производство строительных материалов.

"Индустриальный парк обеспечен всей необходимой инфраструктурой и имеет собственную железную дорогу, выходящую на магистральные линии. Реализация проекта предусматривает создание до 200 новых рабочих мест", - отметил Магомадов.