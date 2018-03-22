Операции в области онкологической ортопедии начали проводить на Северном Кавказе

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Ставропольские медики первыми на Северном Кавказе начали проводить операции в области онкологической ортопедии, которые позволяют пациентам вести полноценный образ жизни. Первая такая операция проведена в Ставропольской краевой клинической больнице, сообщил в четверг журналистам главный врач учреждения Ростислав Можейко.

"Это первые работы [в федеральном округе]. Наша ортопедическая бригада положила начало хорошей серии онкологической ортопедии. Подавляющее число пациентов были вынуждены в силу отсутствия необходимых условий уезжать для этой хирургии в другие регионы. Ситуация изменена", - сказал он.

По словам Можейко, подобные операции позволяют пациентам в будущем вести полноценную жизнь. "Это совершенно новый раздел - онкологическая ортопедия, то есть опухоли кости. У пациента [в ходе проведенной на Ставрополье операции] удалось не просто справиться с опухолью, нам удалось сохранить конечность, то есть мы говорим уже об органосберегающих вмешательствах в этом направлении", - пояснил главврач.

Он отметил, что квалификация врачей и оборудование клиники позволяют проводить операции сложного уровня. "Всем известна протезная ортопедия, никого не удивить заменой тазобедренного сустава, коленного сустава. Мы пошли дальше, и сейчас мы входим в небольшое количество клиник России, которые способны заменить голеностопный сустав, мелкие суставы стопы, локтевой сустав, плечевой сустав, мелкие суставы кисти. Эта хирургия избавляет пациента и от болей, и от инвалидизации", - добавил Можейко.