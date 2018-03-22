Ростовский "Водоканал" приостановит плановые работы в центре города на время ЧМ-2018

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Предприятие "Ростовводоконал", которое обеспечивает водоснабжение и водоотведение в Ростове-на-Дону, на время проведения ЧМ-2018 остановит все плановые работы в центре города, сообщили в четверг в пресс-службе компании.

"Все плановые работы по ремонту коммуникаций в центре донской столицы, намеченные на 2018 год, будут приостановлены с 15 мая до конца чемпионата", - говорится в сообщении ведомства.

При этом, как пояснила представитель пресс-службы, с 1 июня предприятие перейдет на усиленный режим работы. В частности, увеличат количество дежурных бригад.

"Все они в настоящее время проходят процедуру получения аккредитации для беспрепятственного передвижения по городу. Уже сейчас на предприятии сформирован дополнительный запас реагентов, используемых при очистке воды и стоков, а также материалов, необходимых в случае ремонта сетей", - уточнили в компании.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор включил "Ростовводоконал" в число предприятий с опасным производством, которые могут временно приостановить работу на время проведения ЧМ-2018. По данным регионального управления Роспотребнадзора, речь идет более чем о 100 предприятиях в Ростовской области, в том числе 30 - в Ростове-на-Дону. При этом, как пояснял журналистам первый заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону Александр Скрябин, окончательный список предприятий, подлежащих остановке, должен принять специальный совет.