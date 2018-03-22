Минздрав Ставрополья планирует за три года устранить дефицит врачей первичного звена

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров сообщил, что в течение двух-трех лет в крае будет полностью решен вопрос с обеспечением кадрами первичного звена здравоохранения.

"В течение двух лет, максимум трех лет, первичное звено будет полностью обеспечено специалистами. Параллельно мы будем обеспечивать кадрами и специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную помощь, без этого развития современной медицины не может быть", - сказал он журналистам.

По словам министра, на сегодняшний день в большей степени нехватка кадров заметна именно в первичном звене.

"Средняя укомплектованность врачами по краю - 64%. Если брать первичное звено, то укомплектованность врачами- терапевтами и врачами-педиатрами составляет самый наименьший процент - порядка 50%", - отметил министр.

Для обеспечения поликлиник специалистами в регионе изменили систему подготовки кадров. "У нас теперь нет интернатуры. Выпускники вузов после прохождения аккредитации обязаны отработать в первичном звене в течение трех лет, по истечении трех лет специалист может идти на обучение по другой специальности в ординатуре", - пояснил Мажаров.

Специалистов для отрасли в регионе в основном готовит Ставропольский государственный медицинский университет. В структуре вуза - четыре факультета базового образования, на которых проходят обучение более 4,5 тыс. будущих специалистов.