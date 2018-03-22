Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав Ставрополья планирует за три года устранить дефицит врачей первичного звена

В стране
22 марта, 16:33 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 22, марта. /ТАСС

По данным властей, срок может сократиться и до двух лет

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТАВРОПОЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Министр здравоохранения Ставропольского края Виктор Мажаров сообщил, что в течение двух-трех лет в крае будет полностью решен вопрос с обеспечением кадрами первичного звена здравоохранения.

"В течение двух лет, максимум трех лет, первичное звено будет полностью обеспечено специалистами. Параллельно мы будем обеспечивать кадрами и специализированную медицинскую помощь, высокотехнологичную помощь, без этого развития современной медицины не может быть", - сказал он журналистам.

По словам министра, на сегодняшний день в большей степени нехватка кадров заметна именно в первичном звене.

"Средняя укомплектованность врачами по краю - 64%. Если брать первичное звено, то укомплектованность врачами- терапевтами и врачами-педиатрами составляет самый наименьший процент - порядка 50%", - отметил министр.

Для обеспечения поликлиник специалистами в регионе изменили систему подготовки кадров. "У нас теперь нет интернатуры. Выпускники вузов после прохождения аккредитации обязаны отработать в первичном звене в течение трех лет, по истечении трех лет специалист может идти на обучение по другой специальности в ординатуре", - пояснил Мажаров.

Специалистов для отрасли в регионе в основном готовит Ставропольский государственный медицинский университет. В структуре вуза - четыре факультета базового образования, на которых проходят обучение более 4,5 тыс. будущих специалистов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Северный Кавказ Ставропольский край
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
На индексацию социальных пенсий с 1 апреля направят 10 млрд рублей
4
Стоимость проезда легковых машин по трассе М-11 составит около 2 тыс. руб.
5
Дворкович не исключил повышения подоходного налога до 15%
6
Сестра Савченко заявила, что депутат не согласна с обвинениями в подготовке госпереворота
7
Случаи объявления бойкота журналистами в разных странах. Досье
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов