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Саамы отметят День оленевода гонками на упряжках и стрельбой из арбалета

В стране
22 марта, 16:52 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 22, марта. /ТАСС

Праздник будет проходить 24 и 25 марта

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© Марина Лысцева/ТАСС

МУРМАНСК, 22 марта. /ТАСС/. Саамы Мурманской области отметят в эти выходные один из ярких праздников - День оленевода. Как сообщает в четверг пресс-служба регионального правительства, в селе Ловозеро в рамках празднования Дня оленевода состоятся соревнования по национальным видам спорта.

"24 и 25 марта пройдут гонки на оленьих упряжках, состязания по стрельбе из арбалета, метанию аркана на хорей и национальной борьбе", - сообщает пресс-служба.

Кроме этого, гости праздника смогут увидеть концертную программу местных творческих коллективов, посетить выставку- ярмарку декоративно-прикладного искусства. Также в рамках Дня оленевода пройдут товарищеский хоккейный матч и футбольный турнир, в котором примут участие команды из разных уголков региона.

Саамы - коренной малочисленный народ севера, проживающий на территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В нашей стране их проживает около 2 тыс. человек, основная часть - на Кольском полуострове. День оленевода, который в разное время отмечают и другие коренные малочисленные народы Севера, является одним из главных для саамов и по традиции становится частью Праздника Севера - крупнейшего мероприятий в регионе, который проводится уже 84 года.

Этот материал также опубликован в разделе "Добрости" – совместной рубрике с общероссийским социальным проектом "Жить", призванным поддержать людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

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