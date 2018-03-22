Избирком КЧР просит суд отменить итоги голосования на трех избирательных участках

ЧЕРКЕССК, 22 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии (КЧР) обратилась в суд с просьбой отменить итоги голосования на трех избирательных участках республики, сообщила в четверг ТАСС председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева

В четверг ЦИК сообщил, что избиркомы Карачаево-Черкессии, Чечни и Калининградской области обратились в суд с просьбой отменить итоги голосования на некоторых избирательных участках.

"В связи с сообщениями о нарушениях, будучи заинтересованной в легитимности и прозрачности результатов выборов, избирательная комиссия КЧР сама обратилась в суд с исковыми заявлениями об отмене решений участковых избирательных комиссий об итогах голосования на одном участке в Малокарачаевском районе и двух в Усть-Джегуте. На сегодня это единственный способ проверить достоверность избирательных документов", - сказала Абазалиева.

Она отметила, что на участке в Малокарачаевском районе, предположительно, произошел вброс бюллетеней. Как видно на ролике, размещенном в интернете, "около урны стоят люди, на видео четко не видно, что был вброс, но тем не менее, решили проверить". "На участках в Усть-Джегуте, по данным журналистов Рейтера, имеются расхождения данных по явке", - сказала собеседница.

Голосование в КЧР проводилось на 251 избирательном участке, два из них - временные.

Выборы президента России прошли 18 марта. По последним данным республиканского избиркома, на них поддержку 87,64% жителей республики получил действующий президент Владимир Путин, за Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР) свои голоса отдали 6,99% и 2,77% избирателей соответственно. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрали 0,99 % и 0,44% голосов, у Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,29%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") - 0,27%, Борис Титов (Партия роста) получил 0,18% голосов.