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Избирком КЧР просит суд отменить итоги голосования на трех избирательных участках

В стране
22 марта, 19:05 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 22, марта. /ТАСС

Всего голосование в республике проводилось на 251 избирательном участке

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ЧЕРКЕССК, 22 марта. /ТАСС/. Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии (КЧР) обратилась в суд с просьбой отменить итоги голосования на трех избирательных участках республики, сообщила в четверг ТАСС председатель регионального избиркома Лариса Абазалиева

В четверг ЦИК сообщил, что избиркомы Карачаево-Черкессии, Чечни и Калининградской области обратились в суд с просьбой отменить итоги голосования на некоторых избирательных участках.

"В связи с сообщениями о нарушениях, будучи заинтересованной в легитимности и прозрачности результатов выборов, избирательная комиссия КЧР сама обратилась в суд с исковыми заявлениями об отмене решений участковых избирательных комиссий об итогах голосования на одном участке в Малокарачаевском районе и двух в Усть-Джегуте. На сегодня это единственный способ проверить достоверность избирательных документов", - сказала Абазалиева.

Она отметила, что на участке в Малокарачаевском районе, предположительно, произошел вброс бюллетеней. Как видно на ролике, размещенном в интернете, "около урны стоят люди, на видео четко не видно, что был вброс, но тем не менее, решили проверить". "На участках в Усть-Джегуте, по данным журналистов Рейтера, имеются расхождения данных по явке", - сказала собеседница.

Голосование в КЧР проводилось на 251 избирательном участке, два из них - временные.

Выборы президента России прошли 18 марта. По последним данным республиканского избиркома, на них поддержку 87,64% жителей республики получил действующий президент Владимир Путин, за Павла Грудинина (КПРФ) и Владимира Жириновского (ЛДПР) свои голоса отдали 6,99% и 2,77% избирателей соответственно. Максим Сурайкин ("Коммунисты России") и Ксения Собчак ("Гражданская инициатива") набрали 0,99 % и 0,44% голосов, у Григория Явлинского ("Яблоко") - 0,29%, Сергея Бабурина (партия "Российский общенародный союз") - 0,27%, Борис Титов (Партия роста) получил 0,18% голосов.

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Персоны
Титов, Борис Юрьевич Бабурин, Сергей Николаевич Собчак, Ксения Анатольевна Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Сурайкин, Максим Александрович Явлинский, Григорий Алексеевич Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР "Яблоко" "Коммунисты России" Карачаево-Черкесия Выборы президента РФ - 2018 Партия роста ("Правое дело")
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