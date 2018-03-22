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Эксперты предлагают внедрить "зеленый стандарт" на дальневосточных ТОР

В стране
22 марта, 19:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, марта. /ТАСС

Инициативу поддержали в Минвостокразвития

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МОСКВА, 22 марта. /ТАСС/. Рабочая группа по экологии экспертного совета при правительстве РФ выступила с инициативой внедрения "зеленого стандарта" на всех территориях опережающего развития (ТОР) Дальнего Востока. Эксперты прорабатывают это предложение совместно с Минвостокразвития, сообщил руководитель рабочей группы Рашид Исмаилов на IX международном форуме "Экология".

"Зеленый стандарт" - природоохранный инструмент, предусматривающий ряд экологических требований, которым должны соответствовать материалы, оборудование и сооружения. Он включает перечень экологически безопасных технологий, которые должны использовать при проектировании и реконструкции зданий, подборе материалов. По словам Исмаилова, инструмент позволяет решать ряд экологических задач, в том числе снижать негативное воздействие на окружающую среду и обеспечивать экологическую безопасность.

"Мы ведем работу с Минвостокразвития - мы выступили с инициативой, которую коллеги уже поддержали. Мы предложили <…> во всех территориях опережающего развития [Дальнего Востока] внедрить "зеленый стандарт", - сказал он.

По мнению эксперта, "зеленый стандарт" эффективен с точки зрения и экологии, и экономики. Исмаилов сообщил, что стандарт уже применяют "Автодор" и РЖД, ему соответствуют все новые объекты компаний. Кроме того, проверку на соответствие "зеленому стандарту" прошли объекты, построенные к чемпионату мира по футболу.

IX международный форум "Экология" проходит в Москве 22-23 марта. Организатором выступил заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Цель форума - содействие созданию и развитию благоприятный условий для улучшения состояния окружающей среды в России и мире.

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Персоны
Валуев, Николай Сергеевич
Темы
ЧМ-2018 по футболу Развитие Дальнего Востока
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