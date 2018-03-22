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Набережную Волги в Костроме по итогам голосования благоустроят до конца 2018 года

В стране
22 марта, 20:21 UTC+3 КОСТРОМА КОСТРОМА 22, марта. /ТАСС

Разработанный инициативной группой местных жителей проект предполагает создание зоны отдыха на берегу реки

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КОСТРОМА, 22 марта. /ТАСС/. Проект благоустройства Чернигинской набережной в Заволжском районе Костромы реализуют по итогам голосования за дизайн-проекты общественных территорий, которое проводилось 18 марта. Территорию благоустроят до конца 2018 года, рассказали ТАСС в пресс-службе городской администрации.

"Большинством голосов выбран вариант благоустройства территории Чернигинской набережной в Заволжском районе. Проект будет реализован в этом году", - сказал собеседник агентства.

Проект благоустройства набережной поддержали 17,6 тыс. костромичей - около 34% проголосовавших. Проект разработала инициативная группа местных жителей, он предполагает создание зоны отдыха на берегу Волги. На набережной оборудуют велодорожки и уличные тренажеры, создадут скейт-парк, у воды поставят шезлонги. Как уточнили в администрации города, на основе дизайн-проекта сформируют рабочий проект, также подготовят смету. Подрядчика выберут к концу мая.

"Был также выбран проект благоустройства Парка Победы в Костроме. Но он будет реализован уже в 2019 году", - рассказали в администрации.

18 марта в Костроме проходило голосование по проектам благоустройства территории. Горожане выбирали один из трех дизайн-проектов, предлагаемых для реализации в Заволжском районе Костромы, и также проект благоустройства парка Победы, который реализуют в 2019 году. Всего в голосовании приняли участие более 52 тыс. костромичей. Пункты опроса размещались в одном здании с избирательными участками на выборах президента России.

В январе Минстрой РФ поручил региональным властям опубликовать в муниципальных СМИ для голосования дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - парков, набережных, улиц, площадей. Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоутроят в первую очередь, обязательно с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

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