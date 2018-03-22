Высокоскоростной интернет появится более чем в 200 больницах Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 22 марта. /ТАСС/. Более 200 медицинских учреждений Ростовской области подключат к высокоскоростному интернету в 2018 году, сообщил в четверг министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров на встрече с губернатором региона Василием Голубевым в Ростове-на-Дону.

"В этом году задача компании "Ростелеком" - совершить рывок и подключить более 200 донских медучреждений", - приводит слова федерального министра пресс-служба ростовского губернатора.

Оснащать медучреждения высокоскоростным интернетом в Ростовской области начали год назад. За это время быстрый интернет появился в 108 корпусах лечебно-профилактических учреждений области.

"В прошлом году большая часть - 74 учреждения - получили доступ к быстрому интернету на селе, в 28 районах. Еще 34 учреждения получили выход в сеть в городах Дона. Но работы впереди немало", - передает пресс-служба слова Голубева.

В рамках другого проекта - по устранению цифрового неравенства в небольших поселениях - точки коллективного доступа к сети интернет по технологии Wi-Fi появились в 198 населенных пунктах области. Всего построили более 2 тыс. км волоконно-оптических линий связи. Точки коллективного доступа планируют установить еще в 196 населенных пунктах.