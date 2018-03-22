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В Махачкале открыли новый спорткомплекс для занятий единоборствами

В стране
22 марта, 20:12 UTC+3 МАХАЧКАЛА МАХАЧКАЛА 22, марта. /ТАСС

Проект реализовали за счет частных средств

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МАХАЧКАЛА, 22 марта. /ТАСС/. Новый спорткомплекс площадью 500 кв. м для занятия спортивными единоборствами и боевыми искусствами открыли в Махачкале, сообщил ТАСС в четверг председатель городского комитета по спорту, туризму и делам молодежи Марат Ибрагимов.

"В новом спорткомплексе Pride Fighter есть все необходимое для занятий спортивными единоборствами и боевыми искусствами - залы для тренировок и соревнований, тренажерный зал. Прежде всего там будут тренироваться профессиональные спортсмены, но также база будет доступна для всех жителей города, студентов", - сказал Ибрагимов.

По его словам, проект реализован полностью на частные средства, объем финансирования не уточняется. "Город будет помогать спорткомплексу всем необходимым - и спортивным инвентарем, и оборудованием для регулярного тренировочного процесса", - отметил собеседник агентства.

Как уточнили в администрации Махачкалы, новый спорткомплекс, соответствующий всем современным стандартам, расположен в центре города, на улице имени Генерала Омарова. Кроме спортивных залов, в здании имеется вся необходимая инфраструктура - раздевалка, тренерская комната, медицинский и методический кабинет, буфет и душевые.

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