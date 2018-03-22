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В Калининграде определили девять победителей конкурса старапов от "Сколково"

В стране
22 марта, 20:16 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 22, марта. /ТАСС

Всего на участие в конкурсе подали 82 заявки

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КАЛИНИНГРАД, 22 марта. /ТАСС/. Девять победителей конкурса стартапов от фонда "Сколково" определили на форуме Open Innovations Startup Tour в Калининграде. Авторы примут участие в конференции для технологических предпринимателей Startup Village в инновационном центре "Сколково" 31 мая и 1 июня 2018 года, сообщили в пресс-службе фонда.

"Заявки на участие в конкурсе подали 82 стартапа. Из них эксперты отобрали 30 наиболее перспективных проектов, по десять в каждом из трех направлений - IT, биомедицина и промышленные технологии. По итогам очных презентаций жюри определило победителей регионального этапа", - уточнили в пресс-службе.

Среди лучших проектов, в частности, "Источник струи низкотемпературной плазмы", рассматривающий возможность немедикаментозного лечения гнойных ран, "FutureMed" - автоматическая система диагностики заболеваний по медицинским снимкам на основе нейронных сетей. Приз в 300 тыс. рублей получил суперфиналсист конкурса Александр Пузаков с проектом MOAR Stack, который позволяет системным интеграторам соединять любые устройства в единую масштабируемую сеть в два раза дешевле и в три раза быстрее традиционных решений.

Также выделили семь проектов, рекомендованных для участия в финальном отборе по программе "Старт" Фонда содействия инновациям в рамках Startup Village, направленное на создание новых и поддержку малых инновационных предприятий, находящихся на начальной стадии развития и имеющих значительный потенциал коммерциализации.

Стартап Тур

Open Innovations Startup Tour - крупнейший в России конкурс и конференция для стартапов, которые проводятся Фондом "Сколково" в разных городах России с 2011 года. Проект направлен на популяризацию технологического предпринимательства, поддержку региональных инновационных команд и проектов. За время существования в нем приняли участие 40 тыс. человек.

"Стартап Тур существует по одной причине - чтобы поддержать предпринимательство и создание новых рабочих мест в Российской Федерации. Если я сравню то, что было пять лет назад и что сейчас, разница - как между днем и ночью. За это время Россия поднялась со 132-го места до 36-го в мире по уровню развития бизнеса. Я абсолютно серьезно заявляю: нам очень много удалось достичь и еще больше грядет в следующую пятилетку", - отметил советник президента Фонда "Сколково" Пекка Вильякайнен.

Форум прошел в Калининграде 21 и 22 марта. В нем приняли участие более 600 экспертов, авторов идей и представителей бизнеса. Деловая программа включала в себя пленарную сессию, посвященную перспективам внедрения элементов цифровой экономики в Калининградской области, а также сессию вопросов и ответов, в которой приняли участие заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и губернатор региона Антон Алиханов.

Калининград стал шестым городом на маршруте Стартап Тура в 2018 году. Следующий в списке - Ульяновск, где мероприятие пройдет 27 и 28 марта.

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Алиханов, Антон Андреевич Дворкович, Аркадий Владимирович
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