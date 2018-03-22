Президентская библиотека будет сотрудничать с центром "Россия - моя история" в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 марта. /ТАСС/. Президентская библиотека подписала договор о сотрудничестве с мультимедийным музейно-выставочным центром "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге. Документ подписали на круглом столе, посвященном проблемам изучения российской истории, который прошел на территории музейно-выставочного центра, в котором приняли участие писатели, историки, музейщики и члены Ассоциации СМИ Северо-Запада.

"Только что мы не просто подписали соглашение с санкт-петербургским комплексом "Россия - моя история", мы нашли целесообразным, чтобы центр удаленного доступа [к ресурсам президентской библиотеки] можно было бы [организовать здесь]. Может случиться такое, что когда посетитель придет сюда и ему захочется уточнить какую-то информацию, он сразу может иметь возможность заглянуть и [в электронные ресурсы электронной библиотеки]", - рассказал собравшимся гендиректор Президентской библиотеки в Санкт-Петербурге Александр Верширин.

Также в ходе круглого стола он предложил рассмотреть возможность создания центра удаленного доступа в тюменском парке "Россия - моя история" (всего таких парков в России открыто более 15).

Одной из центральных тем круглого стола стал возрастающий в обществе интерес к региональной истории. "Сегодня, когда растет интерес к истории нашей страны, к истории родного края, необходимо возрождение материально-технической базы тех учреждений культуры, которые позволяют рассказать об истории нашей страны", - сказал, выступая по телемосту советник губернатора Тюменской области по спецпроектам в сфере СМИ и информации Александр Новопашин.

Участники дискуссии также высказались за сотрудничество литераторов, историков и сотрудников музеев. "Невозможно представить литературное исследование вне исторического контекста и наоборот, поэтому я думаю, что помощь литераторов могла бы помочь в реализации идеи этих исторических парков", - считает член правления Ассоциации СМИ Северо-Запада Анжелика Гурская.

Участники конференции пришли к общему выводу, что именно прямые встречи и телемосты историков, писателей и журналистов могут помочь бороться с лжеисторией и попытками создавать ложные сенсации на историческом материале. Кроме того, многие участники подчеркивали, что важно работать с новыми технологиями, чтобы доносить исследования профессионалов до широкой публики.