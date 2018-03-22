Новгородские власти предлагают инвесторам купить исторические усадьбы за рубль

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 22 марта. /ТАСС/ Правительство Новгородской области в рамках проекта "Новгородская усадьба" выставило на продажу исторические комплексы на территории региона, начальная стоимость которых оценивается в 1 рубль. По условиям договора покупатель обязуется взять на себя реставрацию объекта, сообщил ТАСС в четверг начальник инспекции государственной охраны культурного наследия Новгородской области Алексей Курочкин.

"По закону о приватизации государственного имущества, если объект находится в неудовлетворительном состоянии, он может быть продан на аукционе, начальная цена которого составляет один рубль. Мы инициировали такой проект - "Новгородская усадьба", но по его условиям покупатель берет на себя обязательство отреставрировать объект, если оно не выполняется - усадьба возвращается в собственность региона", - пояснил собеседник агентства.

Как рассказал ТАСС Курочкин, сейчас в проекте участвуют три усадьбы в Окуловском районе и одна в Батецком районе Новгородской области. Все они имеют исторические паспорта, так как в программе могут участвовать только те комплексы, которые включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия. На настоящий момент для части усадеб, выставленных на продажу, уже разработали эскизные проекты реставрации, которые предложат будущим покупателям. Точные даты аукционов еще не определили, известно, что их запланировали на 2018 год.

По словам Алексея Курочкина, ограничений по будущему использованию усадеб нет. "В первую очередь, это дело будущего собственника, усадьбы могут использоваться различным образом - и как база отдыха, и как свое родовое гнездо, и как туристический, музейный объект", - пояснил он.

В дальнейшем список предлагаемых инвесторам исторических объектов будут расширять.

Согласно информации, опубликованной на сайте правительства Новгородской области, стоимость усадебного дома постройки начала XX века в Батецком районе Новгородской области оценивается в 1 рубль 18 копеек, при этом земельный участок, на котором расположен объект - 1 млн 920 тыс. Как пояснили ТАСС в департаменте имущественных отношений и государственных закупок Новгородской области, по условиям ФЗ 178 "О приватизации государственного и муниципального имущества", участки могут продать только по фиксированной цене.