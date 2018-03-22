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Жители Ярославля выбрали парк для благоустройства в 2018 году

В стране
22 марта, 22:24 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 22, марта. /ТАСС

В парке "Нефтяник" планируют создать комфортную прогулочную зону, произвести зонирование территории и установить современную детскую площадку

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 марта. /ТАСС/. Парк "Нефтяник" в Красноперекопском районе Ярославля благоустроят по итогам голосования 18 марта, в котором ярославцам предлагали выбрать проекты благоустройства городских территорий. Об этом ТАСС сообщил руководитель проектного офиса "Решаем вместе" Евгений Чуркин.

"Решаем вместе" - программа по формированию комфортной городской среды, которую второй год реализуют в Ярославской области. В 2017 году объектами благоустройства были дома и придомовые территории, теперь горожане выбрали, как изменятся общественные пространства.

"На заседании общественной комиссии мы подвели итоги голосования за общественные территории в рамках проекта "Решаем вместе". Всего в Ярославле проголосовало более 193,7 тыс. человек. Первое место занял проект по благоустройству парка "Нефтяник" в Красноперекопском районе, за него проголосовали 57,1 тыс. ярославцев. Он будет благоустроен в 2018 году", - сказал Чуркин.

В парке планируется создать комфортную прогулочную зону, произвести зонирование территории, установить современную детскую площадку.

Всего горожанам предложили 18 дизайн-проектов, по три на территории каждого района Ярославля. Как пояснил Чуркин, по итогам голосования определились шесть лучших проектов: победивший проект реализуют в этом году, остальные пять проектов воплотят до 2022 года. Пункты для голосования "Решаем вместе" размещались в одном здании с избирательными участками на выборах президента России.

В январе Минстрой РФ поручил региональным властям опубликовать в муниципальных СМИ для голосования дизайн-проекты благоустройства общественных пространств - парков, набережных, улиц, площадей. Рейтинговое голосование граждан за объекты городской среды, которые благоустроят в первую очередь, обязательно с 2018 года в рамках выполнения приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". Приоритетный федеральный проект по формированию комфортной городской среды рассчитан на 2017-2020 годы, его бюджет составляет 20 млрд рублей. Итогом проекта должна стать реализация к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству.

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