Коми и Томская область выступят пилотными регионами в реформе школ искусств

СЫКТЫВКАР, 22 марта. /Корр. ТАСС Наталия Казаковцева/. Школы искусств переведут с муниципального уровня на региональный, чтобы улучшить качество подготовки кадров в сфере культуры. Пилотными регионами в проведении этой реформы стали Республика Коми и Томская область, сообщил в четверг на совещании в Сыктывкаре в ходе Северного культурного форума первый заместитель министра культуры РФ Владимир Аристархов.

"Наша трехуровневая система образования в сфере культуры - школа искусств - училище - высшее учебное заведение - не имеет аналогов в мире, благодаря чему мы имеем множество звезд мировой величины. Однако в 2000-е годы большинство школ искусств, а почти все они являются муниципальными, снизили качество образования и превратились в досуговые центры. Решение проблемы - в переводе школ с муниципального на региональный уровень. 54 региона готовы это сделать, 17 регионов - против, в четырех субъектах, это Москва, Санкт-Петербург, Севастополь и Ненецкий автономный округ - школы уже являются региональными, два региона - Томская область и Коми - вызвались стать пилотными", - сообщил Аристархов.

По его словам, проблемы в школах искусств возникли из-за многолетнего недофинансирования, в результате чего произошел отток кадров, снизилось качество подготовки детей, ухудшилось состояние учреждений. Проводимый мониторинг показал, что школы искусств на сегодняшний день - самое уязвимое звено в системе образования отрасли. Из 117 тыс. воспитанников школ по Северо-Западу 65% охвачено общеразвивающими программами, 45% - профессиональным образованием. Конкурс в школы искусств невысок, 119 учреждениям из 636 по всему Северо-Западу требуется капитальный ремонт.

Не растерять кадры

Министр культуры, туризма и архивного дела Коми Сергей Емельянов подчеркнул, что регион вызвался стать пилотным в проведении реформы, поскольку в республике полагают: передача школ искусств на региональный уровень позволит уделять им должное внимание. Единая концепция развития и полноценное финансирование улучшат состояние учреждений, материально-технической базы и качество подготовки воспитанников. Однако есть опасения, что в ходе преобразований произойдет потеря кадров.

"В Коми насчитывается 41 школа искусств, мы планируем оставить 20 - по одной в каждом муниципалитете. Подчеркну: уменьшится количество юридических лиц, но не число зданий и воспитанников. Однако сокращение сети неизбежно повлечет сокращение кадров", - отметил Емельянов.

Представитель Минкультуры РФ ответил, что необходимо добиваться увеличения воспитанников школ, чтобы как можно больше число учеников завершали обучение - пока в ряде регионов до окончания учебы доходит половина или треть воспитанников. Будут это школы искусств или их филиалы - вопрос второстепенный, но все обязательства перед коллективами необходимо сохранить.

Сохранить баланс

Директор муниципальной школы искусств города Няндома Архангельской области Людмила Гайкович отметила проблему нехватки методической литературы. Кроме того, она выразила опасение, что перевод общеразвивающих программ на платное обучение приведет к оттоку воспитанников в малых городах - родители не смогут платить. Аристархов при этом отметил, что перевод исключительно на платные программы не планируется.

Министр культуры Карелии Алексей Лесонен предложил сформулировать подушевой норматив финансирования школ искусств. "То, как финансировались школы на муниципальном уровне, не позволит их полноценно содержать. Требуется также единый методический центр на федеральном уровне, так и на уровне регионов, тогда мы вернем единый образовательный стандарт и программы", - отметил Лесонен.

Как отметил заместитель начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Климанов, регионы могут столкнуться с неприятием реформы на муниципальном уровне, поскольку муниципалитеты тратят на школы искусств гораздо меньше, чем должны будут передать регионам вместе с учреждениями. Все вопросы решили отработать в пилотных регионах.