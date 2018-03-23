День конституции Чечни отметят мотопробегом, выставкой и интеллектуальными играми

ГРОЗНЫЙ, 23 марта. /ТАСС/. Мотопробег, передвижная выставка, интеллектуальные игры и встречи со школьниками пройдут в Чечне в 15-ю годовщину принятия конституции республики, сообщили ТАСС в пресс-службе главы и правительства.

"В регионе пройдут спортивные состязания, фотоконкурсы, встречи школьников с депутатами, которые расскажут о роли этого исторического события в жизни Чеченской Республики, а также интеллектуальные игры. Региональное отделение байкерского клуба "Ночные волки" проведет мотопробег. Министерство культуры организует передвижную выставку "Чеченская Республика - территория мира" и показ спектаклей", - отметили в пресс-службе.

Основное мероприятие, посвященное Дню конституции Чечни, - торжественное собрание - пройдет в Государственном театрально-концертном зале при участии главы региона Рамзана Кадырова. Будут заслушаны доклады о роли и значении референдума в судьбе чеченского народа и республики. Также состоится праздничный концерт.

Новая конституция Чеченской Республики была принята 23 марта 2003 года по результатам первого общенародного референдума, закрепившего развитие региона в составе РФ. В нем приняли участие 510,125 человек (на тот момент 95,97% общего числа избирателей), в поддержку новой конституции высказалось 95,48% избирателей.

До 1991 года на территории Чечено-Ингушской АССР действовала конституция, которая соответствовала Конституциям СССР и РСФСР.