Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.03:
$ 56.84
€ 70.31
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Якутии пройдут международные соревнования Arctic Skills по оленеводству

В стране
23 марта, 2:52 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 23, марта. /ТАСС

В конкурсе примут участие команды из Красноярского края и Норвегии

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Международные соревнования молодых оленеводов по пяти арктическим компетенциям Arctic Skills состоятся в начале апреля в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу заместитель министра образования и науки региона Андрей Попов.

"Со 2 по 4 апреля 2018 года в Якутии пройдет Международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills. Цель чемпионата - привлечение внимания международной, федеральной и региональной общественности к вопросам подготовки кадров для работы в условиях Арктики, в том числе северного домашнего оленеводства. Не зря местом проведения чемпионата выбрано село Иенгра Нерюнгринского района, где компактно проживают эвенки. Они ведут традиционный кочевой образ жизни, сохраняют свою самобытную культуру и язык", - рассказал Попов.

Соревнования пройдут по направлениям "Проектирование стойбища и возведение чума", "Оленеводство", "Приготовление блюда из рыбы чир", "Эксплуатация и техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства, дизельных генераторов", "Оказание первой медицинской помощи в полевых (тундровых) условиях", отметил собеседник агентства. В частности, участникам предложат задания на определение практических умений по плетению чаута (ременного аркана), изготовлению элементов упряжи из рога и кости с применением гравера, практических умений по поимке животного, одевания упряжи, навыков обращения с животными, а также по оказанию первой медицинской помощи.

По данным пресс-службы, участие в конкурсе подтвердили команды молодых оленеводов из Красноярского края и Норвегии. "Для гостей предусмотрена культурная программа", - рассказали в пресс-службе.

Министерство профессионального образования и расстановки кадров Якутии совместно с международной неправительственной организацией "Северный Форум" в 2016 году выступили с инициативой Arctic Skills. Ранее конкурсы Arctic Skills проводили в некоторых регионах российского и зарубежного Севера. Международный конкурс организуют правительство Якутии, Арктический совет и Университет Арктики.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Якутия Арктика сегодня Красноярский край
Страны
Россия Норвегия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: страны ЕС изучают возможность отзыва своих дипломатов из РФ из-за дела Скрипаля
2
"Эксперт РА": повышение подоходного налога до 15% может ударить по среднему классу
3
Мэй проигнорировала вопрос ТАСС о доказательствах против РФ по делу Скрипаля
4
Южная Корея и "проклятие президентов"
5
Россияне выбрали названия для новейшего оружия
6
Трамп отправил в отставку помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера
7
Саммит ЕС не принял практических мер против России по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов