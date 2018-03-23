В Якутии пройдут международные соревнования Arctic Skills по оленеводству

ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Международные соревнования молодых оленеводов по пяти арктическим компетенциям Arctic Skills состоятся в начале апреля в Нерюнгринском районе Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пятницу заместитель министра образования и науки региона Андрей Попов.

"Со 2 по 4 апреля 2018 года в Якутии пройдет Международный чемпионат профессионального мастерства Arctic Skills. Цель чемпионата - привлечение внимания международной, федеральной и региональной общественности к вопросам подготовки кадров для работы в условиях Арктики, в том числе северного домашнего оленеводства. Не зря местом проведения чемпионата выбрано село Иенгра Нерюнгринского района, где компактно проживают эвенки. Они ведут традиционный кочевой образ жизни, сохраняют свою самобытную культуру и язык", - рассказал Попов.

Соревнования пройдут по направлениям "Проектирование стойбища и возведение чума", "Оленеводство", "Приготовление блюда из рыбы чир", "Эксплуатация и техническое обслуживание внедорожного мототранспортного средства, дизельных генераторов", "Оказание первой медицинской помощи в полевых (тундровых) условиях", отметил собеседник агентства. В частности, участникам предложат задания на определение практических умений по плетению чаута (ременного аркана), изготовлению элементов упряжи из рога и кости с применением гравера, практических умений по поимке животного, одевания упряжи, навыков обращения с животными, а также по оказанию первой медицинской помощи.

По данным пресс-службы, участие в конкурсе подтвердили команды молодых оленеводов из Красноярского края и Норвегии. "Для гостей предусмотрена культурная программа", - рассказали в пресс-службе.

Министерство профессионального образования и расстановки кадров Якутии совместно с международной неправительственной организацией "Северный Форум" в 2016 году выступили с инициативой Arctic Skills. Ранее конкурсы Arctic Skills проводили в некоторых регионах российского и зарубежного Севера. Международный конкурс организуют правительство Якутии, Арктический совет и Университет Арктики.