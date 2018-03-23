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В Якутии направят около 40 млн рублей на борьбу с паводком в 2018 году

В стране
23 марта, 3:09 UTC+3

Специалисты прогнозируют, что в зону затопления в период весеннего половодья могут попасть 40 населенных пунктов

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ЯКУТСК, 23 марта. /ТАСС/. Госкомитет Якутии по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения направит около 40 млн рублей на борьбу с паводком в 2018 году. Специалисты прогнозируют, что в зону затопления в период весеннего половодья могут попасть 40 населенных пунктов население которых совокупно равно примерно 8 тыс. человек, сообщили ТАСС в пятницу в госкомитете.

"На реализацию предупредительных мероприятий запланировано 40 млн рублей, в том числе на проведение взрывных работ - 12 млн рублей", - отметили в ведомстве. Кроме того, в резервном фонде правительства на предупреждение и ликвидацию ЧС и последствий стихийных бедствий предусмотрено 120 млн рублей, добавили в комитете.

"Существует вероятность, что половодье на реках Якутии в 2018 году пройдет на уровне средних многолетних значений, в Колымо-Индигирском бассейне - выше средних многолетних значений. На реке Лена у города Якутска толщина льда выше нормы, что может привести к заторным явлениям с подтоплением населенных пунктов", - прогнозируют в ведомстве.

С наибольшей долей вероятности, прогнозируются высокие уровни воды вне зависимости от заторных явлений в районе Яно-Индигирского водного бассейна за счет склоновых стоков, питающих реки Адыча, Сартанг, Дулгалах и их притоков. 

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