На Сахалине запустили хронометр, ведущий обратный отсчет до начала зимних игр "Дети Азии"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 23 марта. /Корр. ТАСС Ирина Байбарза/. Гигантский электронный хронометр, ведущий обратный отсчет до начала первых международных зимних игр "Дети Азии", запустили в пятницу в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

"Мы запустили счетчик, который показывает, сколько времени осталось до начала первых зимних игр "Дети Азии". До игр - 323 дня, это много и мало. Олимпийские комитеты заняты сейчас вопросами формирования команд. Для многих стран, таких как Бутан, Филиппины, Шри-Ланка, это абсолютно новая история. У них нет развитых зимних спорта, и Сахалин становится возможностью впервые в их истории получить подготовленных спортсменов", - сообщил на мероприятии президент международного комитета "Игры Азии" Дмитрий Глушко.

По словам заместителя председателя регионального правительства Антона Зайцева, в 2019 году Сахалин станет центром развития спорта во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Уверен, что создадим все условия для комфортного и качественного проведения игр", - сказал он.

Глушко сообщил, что члены национальных Олимпийских комитетов и спортивных ведомств стран - участниц Игр в течение нескольких дней посещали спортивные объекты, которые задействуют в состязаниях. "Оценивая состояние спортобъектов, они отмечают их высокий уровень. И это при том, что совсем недавно представители национальных олимпийских комитетов вернулись из Южной Кореи, а годом ранее - с Азиатских игр в Саппоро. Объекты на Сахалине не уступают, а во многом и превосходят этот уровень, поэтому национальный Олимпийский комитет нацелен на то, чтобы приезжать сюда не один раз, а системно готовить здесь своих спортсменов, обучать тренеров", - сказал президент международного комитета "Игры Азии".

Он отметил, что губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко сразу поддержал идею проведения детской Олимпиады на Сахалине. "Это будет такая большая спортивная ярмарка, на которой Сахалин демонстрирует свои возможности. Ведь в ближайших двух-трех часах полета отсюда живут 500 млн человек. Всем этим людям не хватает снега, не хватает такого уровня объектов", - сказал Глушко.

Об играх

Игры "Дети Азии" с участием юных спортсменов из большинства азиатских стран проводятся каждые четыре года. Цель мероприятия - пропаганда идей олимпийского движения, развитие детского и юношеского спорта. В феврале 2019 года международные соревнования впервые пройдут в Южно-Сахалинске. Участники Игр будут бороться за победу в зимних видах спорта: горных лыжах, сноуборде, биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина, фигурном катании, шорт-треке и хоккее.

Планируется, что на Игры в Южно-Сахалинск прибудет 2 тыс. человек. Половина из них - юные спортсмены из 45 команд 20 стран Азии, ряда субъектов Российской Федерации. Остальные - участники официальных делегаций, представители спортивных федераций, судейского корпуса.

Инфраструктуру, необходимую для проведения первенства, уже практически подготовили. В частности, на юге Сахалина работает лучший дальневосточный горнолыжный курорт "Горный воздух", где российские олимпийцы и паралимпийцы готовились к стартам в Южной Корее.

В проведении масштабного спортивного мероприятия островному региону помогут власти страны. Оргкомитет по подготовке Игр возглавил заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Областные власти рассматривают предстоящее событие как возможность продемонстрировать туристический потенциал островного региона.