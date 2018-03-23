Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Орловская область получит почти 40 млн рублей на развитие паллиативной помощи

В стране
23 марта, 13:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

Деньги потратят на приобретение необходимых медикаментов, а также работу выездной службы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Орловская область в 2018 году получит из резервного фонда российского правительства 39,5 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Деньги потратят на приобретение обезболивающих средств, дыхательных аппаратов, а также на организацию выездной патронажной службы, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Распоряжение о выделении 39,5 млн рублей Орловской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Основная часть средств будет направлена на закупку обезболивающих средств, дыхательных аппаратов, которые применяются при паллиативной медицинской помощи. Поддержку получит выездная патронажная служба помощи онкобольным, она открылась в январе 2018 года, но пока действует только в городе Орле, в планах - вывести ее на региональный уровень", - сказали в пресс-службе.

Выездную паллиативную службу создали на базе регионального Фонда социальной поддержки населения. Специалисты посещают тяжелобольных пациентов, обучают родственников уходу за ними, проводят профилактику пролежней. По данным Фонда, в регионе около 6-7 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что Орловской области необходимо около 1 млн рублей на закупку обезволивающих препаратов, чтобы запустить региональную паллиативную службу. Врио губернатора региона Андрей Клычков обратился в Министерство здравоохранение РФ с просьбой предоставить дополнительное финансирование.

По словам главы региона, механизм выездной паллиативной помощи может применяться не только в Орловской области, но и в других регионах, в частности, такой вариант сейчас прорабатывается в Санкт-Петербурге.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Клычков, Андрей Евгеньевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
Темы
Орловская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперт: система антидопинговых профилей имеет возможность для предвзятости и манипуляции
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Теракт на юге Франции. Онлайн
4
Рубль нейтрально отреагировал на решение ЦБ снизить ключевую ставку
5
Заложники в супермаркете во Франции освобождены
6
Фуркад понимает желание Шипулина завершить карьеру после нынешнего сезона
7
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама