Орловская область получит почти 40 млн рублей на развитие паллиативной помощи

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Орловская область в 2018 году получит из резервного фонда российского правительства 39,5 млн рублей на развитие паллиативной медицинской помощи. Деньги потратят на приобретение обезболивающих средств, дыхательных аппаратов, а также на организацию выездной патронажной службы, рассказали ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Распоряжение о выделении 39,5 млн рублей Орловской области подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Основная часть средств будет направлена на закупку обезболивающих средств, дыхательных аппаратов, которые применяются при паллиативной медицинской помощи. Поддержку получит выездная патронажная служба помощи онкобольным, она открылась в январе 2018 года, но пока действует только в городе Орле, в планах - вывести ее на региональный уровень", - сказали в пресс-службе.

Выездную паллиативную службу создали на базе регионального Фонда социальной поддержки населения. Специалисты посещают тяжелобольных пациентов, обучают родственников уходу за ними, проводят профилактику пролежней. По данным Фонда, в регионе около 6-7 тыс. человек нуждаются в паллиативной помощи.

Ранее сообщалось, что Орловской области необходимо около 1 млн рублей на закупку обезволивающих препаратов, чтобы запустить региональную паллиативную службу. Врио губернатора региона Андрей Клычков обратился в Министерство здравоохранение РФ с просьбой предоставить дополнительное финансирование.

По словам главы региона, механизм выездной паллиативной помощи может применяться не только в Орловской области, но и в других регионах, в частности, такой вариант сейчас прорабатывается в Санкт-Петербурге.