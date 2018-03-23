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Российская национальная библиотека передала Духовной академии здание в Петербурге

В стране
23 марта, 16:59 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

Постройка конца ХIХ века находится на Обводном канале

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Российская национальная библиотека (РНБ) передала Духовной академии здание на Обводном канале в Петербурге, где многие годы располагалось книгохранилище РНБ, сообщила в пятницу ТАСС заместитель директора библиотеки Елена Тихонова, участвовавшая в акте приема-передачи здания, находившегося в собственности Российской Федерации.

Передачу объекта провели в рамках Федерального закона "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности" и в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года.

"Это здание постройки конца ХIХ века принадлежало библиотеке Духовной академии, и в 1917 году часть его фондов, брошенных на произвол судьбы, спасла наша Публичная библиотека. Позднее это здание было передано нам под книгохранилище, где до последнего времени располагалось более 1 млн томов маневренного и резервного фондов. Благодаря тому, что в середине марта был подписан акт о вводе в эксплуатацию второй очереди Нового здания РНБ, мы смогли все эти фонды перевезти в наши новые помещения", - рассказала Елена Тихонова.

По ее словам, Духовная академия вновь откроет в здании на Обводном свою библиотеку. Работавшие здесь сотрудники РНБ, переехавшие на новое место, оценили комфортные условия хранения книг и условия работы.

Благодаря открытию второй очереди Нового здания РНБ сюда планируют перевезти около 5 млн книг из маневренных фондов, расположенных по разным адресам Петербурга. В этом году, как сообщила Елена Тихонова, планируется закрыть еще два книгохранилища старейшей публичной библиотеки России - на улицах Краспопутиловской и на Орджоникидзе.

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