Паводок подтопил более десяти участков в одном из сел Хакасии

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Таяние снега вызвало подъем в реке Туимка в Хакасии, в результате более 10 участков жителей села Шира оказались подтоплены, сообщило республиканское ГО и ЧС в пятницу.

"23 марта из-за таяния снега произошел подъем уровня воде на реке Туимка в результате чего произошло подтопление огородов в селе Шира. По предварительным данным, вода достигла более 10 участков", - сообщает ведомство.

Специалисты откачивают воду мотопомпами, на место выехала оперативная группа республиканского главка МЧС. По информации единой дежурно-диспетчерской службы Ширинского района, эвакуация населения не требуется.

В село Шира проживает около 10 тыс. человек, в 13 км от населенного пункта находится бальнеогрязевый курорт "Озеро Шира", популярное место летнего отдыха жителей республики и соседнего Красноярского края.