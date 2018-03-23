В ПФО в 2017 году ввели более 15 млн кв. м жилья

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Более 15 млн кв. м жилой площади ввели в эксплуатацию в регионах Приволжского федерального округа в 2017 году, что составляет 20% от общероссийского показателя. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич на заседании совета при полпреде.

"В округе в 2017 году введено 15 млн 570 тыс. кв. м жилья, что составляет 20% от всего общероссийского показателя", - сказал он.

При этом, по словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, объем ввода стандартного жилья в ПФО вырос на 23% и составил более половины от общих показателей ввода жилья в округе.

Бабич отметил также, что в строительном комплексе округа задействовали 82 тыс. предприятий, на которых работают более 530 тыс. человек.

"В системе долевого строительства сегодня строится порядка 80% всего жилья <...> По округу такого жилья строится почти 29 млн м", - отметил полпред.