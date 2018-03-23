Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.03:
$ 57.11
€ 70.43
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ПФО в 2017 году ввели более 15 млн кв. м жилья

В стране
23 марта, 18:04 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 23, марта. /ТАСС

В строительном комплексе округа задействованы 82 тыс. предприятий

Поделиться
Материал из 1 страницы

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 марта. /ТАСС/. Более 15 млн кв. м жилой площади ввели в эксплуатацию в регионах Приволжского федерального округа в 2017 году, что составляет 20% от общероссийского показателя. Об этом сообщил полномочный представитель президента РФ в ПФО Михаил Бабич на заседании совета при полпреде.

"В округе в 2017 году введено 15 млн 570 тыс. кв. м жилья, что составляет 20% от всего общероссийского показателя", - сказал он.

При этом, по словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, объем ввода стандартного жилья в ПФО вырос на 23% и составил более половины от общих показателей ввода жилья в округе.

Бабич отметил также, что в строительном комплексе округа задействовали 82 тыс. предприятий, на которых работают более 530 тыс. человек.

"В системе долевого строительства сегодня строится порядка 80% всего жилья <...> По округу такого жилья строится почти 29 млн м", - отметил полпред.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Бабич, Михаил Викторович Мень, Михаил Александрович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Совет директоров "Газпрома" утвердил членом правления Михаила Путина
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Отдельные страны ЕС примут меры по делу Скрипаля на следующей неделе
4
Глава Волоколамского района Подмосковья отправлен в отставку
5
WADA передало международным федерациям информацию о 60 допинговых нарушениях атлетами РФ
6
ФРГ и Франция считают, что помимо отзыва посла ЕС нужны новые меры против РФ
7
Восстановить ядерный паритет: новое супероружие России получило "свидетельства о рождении"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама