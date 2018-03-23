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Росавтодор оповестит водителей Брянска и Смоленска о состоянии дорог на электронном табло

В стране
23 марта, 18:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, марта. /ТАСС

На областных трассах также установят новые светофоры с кнопкой вызова

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МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Компания Росавтодор будет оповещать водителей о состоянии дорожного движения на федеральных трассах Брянской и Смоленской областей с помощью информационных табло. Их планируют установить в 2018 году на подъездах к областным центрам, а также при въезде на территорию России со стороны Республики Беларусь, сообщили в пятницу пресс-службе управления автомагситрали Москва - Бобруйск, входящего в структуру Росавтодора.

"На подъездах к областным центрам Брянск и Смоленск, а также при въезде на территорию России со стороны Республики Беларусь в 2018 году будут установлены табло переменной информации. Они позволят в режиме реального времени оповещать водителей о состоянии дорожного покрытия, опасных метеорологических явлениях, ограничениях движения или скоростного режима при проведении дорожных работ", - отметили в пресс-службе.

Информационные табло, уточнили в пресс-службе, смонтируют на трассах А-240 Брянск - Новозыбков - граница с Белоруссией и Р-120 Орел - Брянск - Смоленск, также выходящей к приграничной территории. "Кроме того, на данных дорогах в трех населенных пунктах Брянской области и четырех - Смоленской области в этом строительном сезоне установят новые светофоры с кнопкой вызова и дублирующие светофоры над проезжей частью", - сообщили в пресс-службе.

Все работы управления автомагистрали выполнит в рамках федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения", об их стоимости пока не сообщают.

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