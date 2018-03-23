Спасатели в Петербурге усилят контроль за рыболовами в Кронштадте и у "Лахта центра"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 марта. /ТАСС/. Поисково-спасательная служба Санкт-Петербурга усилит контроль за безопасностью на льду в пяти наиболее популярных точках у рыбаков, в том числе на водоемах у дамбы в Кронштадте и башни "Лахта центра" - самого высокого здания в Европе, расположенного в Приморском районе города. Об этом в пятницу сообщил директор службы Юрий Данчук.

"[Дежурства будут усилены] на гидротехническом сооружении С1, С2 (дамба - прим. ТАСС) - слева и справа от Кронштадта, там постоянно на выходных до 2 тыс. рыбаков. Контроль спасателей будет усилен также на маяке Толбухин - там, как говорится у рыбаков, хорошо клюет. Кроме того, будут усилены дежурства в Красносельском районе Петербурга и в окрестностях строящегося небоскреба "Газпрома", - сказал он в петербургском пресс-центре ТАСС.

Данчук также напомнил, что запрет выходить на лед в Петербурге действует с 15 марта.

По словам специалиста, из-за большого количества туристов, гуляющих по замерзшим водоемам, спасатели будут следить за реками и каналами, а также центром города.

Глава поисково-спасательной службы Петербурга также отметил, что с начала декабря в городе произошло четыре несчастных случая со снегоходами на водных объектах, это на два меньше, чем за этот же период в прошлого года. Однако до схода льда остается еще больше двух недель, так что эта статистика не окончательная, сказал Данчук.

Ранее в "Мостотресте" сообщали, что сезон навигации на Неве официально начнется с 10 апреля, на притоках, рукавах и каналах в черте города - с 20 апреля. Однако, отметили в "Мостотресте", реальное начало движения судов зависит от ледовой обстановки.