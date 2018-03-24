Первый в России Парк футбола ЧМ-2018 откроется в Сочи

СОЧИ, 24 марта. /ТАСС/. Первый Парк футбола чемпионата мира - 2018 откроется в субботу на площади у Южного мола морского порта Сочи, его гостем станет бывший нападающий сборной Португалии, участник чемпионатов мира по футболу 2002 и 2006 годов Нуну Гомеш, сообщили в пресс-службе оргкомитета "Россия-2018".

В оргкомитете отметили, что Сочи 15 июня примет один из самых ожидаемых матчей на групповой стадии турнира - игру Португалия - Испания. Парки футбола откроются во всех городах, принимающих чемпионат мира.

"Гостей мероприятия ждет яркая и разнообразная программа: в каждом городе запланированы мастер-классы и автограф-сессии международных и российских звезд футбола. Также гостей будут радовать футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и мультимедийные викторины с возможностью выиграть памятные призы", - отметили в оргкомитете.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что в парке представят проект "Праздник футбольного фристайла", где желающих научат футбольным трюкам. Кроме того, сочинцы и гости курорта смогут сфотографироваться с официальным талисманом чемпионата мира по футболу волком Забивакой, уточнить расписание матчей и узнать, как попасть на фестиваль болельщиков, который пройдет в Сочи на площади у Южного мола с 14 июня по 15 июля.

"Очень скоро нас ждет событие исторического масштаба - чемпионат мира по футболу. Наш город примет игры предстоящего чемпионата. Сейчас мы продолжаем работать над транспортной логистикой, подготовкой городской инфраструктуры, праздничным оформлением курорта и вопросами безопасности. Наша цель - удивить гостей красотой и благоустройством Сочи, как во время зимних Олимпийских игр 2014 года", - сказал ТАСС глава города Сочи Анатолий Пахомов.

Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург. В Сочи сыграют команды Португалии и Испании (группа B, 15 июня), Бельгии и Панамы (группа G, 18 июня), Германии и Швеции (группа F, 23 июня), Австралии и Перу (группа C, 26 июня).