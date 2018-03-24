Керченская переправа закрылась из-за тумана

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 марта. /ТАСС/. Керченская паромная переправа, которая связывает Крым с материковой Россией, в субботу утром закрылась из-за тумана, сообщает оператор переправы - компания "Морская дирекция".

"Работа Керченской паромной переправы приостановлена по причине недостаточной видимости. Туман!" - говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа - основная транспортная артерия, связывающая Крым с остальной Россией. По ней осуществляется перевозка грузов и пассажиров через Керченский пролив. Работа переправы зависит от погодных условий и часто приостанавливается из-за ветра, тумана, волнения моря.

В пятницу переправа дважды закрывалась из-за сильного ветра.